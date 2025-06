Lorde choca fãs com foto íntima no encarte do álbum “Virgin” - (crédito: TMJBrazil)

A cantora Lorde surpreendeu seus fãs nesta semana ao protagonizar um momento controverso e altamente comentado.

Algumas cópias físicas do vinil de seu novo álbum, “Virgin”, que será lançado oficialmente nesta sexta-feira (27 de junho), já começaram a circular e revelaram uma imagem ousada no encarte: a artista aparece exibindo partes íntimas, o que rapidamente causou alvoroço nas redes sociais e fóruns de música ao redor do mundo.

A foto faz parte do material visual que acompanha o álbum e chamou atenção por seu conteúdo explícito. Ainda que artisticamente tratado, o registro foi o suficiente para dividir opiniões entre os fãs e a imprensa.

Para muitos, a imagem representa um gesto de libertação corporal e autenticidade. Para outros, foi vista como uma estratégia provocativa para impulsionar o lançamento de Virgin, um dos discos mais aguardados da carreira da artista neozelandesa.

“Virgin” marca um novo capítulo na discografia de Lorde, que ficou conhecida por sua estética melancólica e introspectiva em álbuns anteriores como Pure Heroine (2013) e Melodrama (2017). Com este novo projeto, a artista parece explorar uma fase mais provocadora, sensual e crua, tanto em suas composições quanto na forma como se apresenta visualmente.

A presença de uma imagem de nudez no encarte do vinil reforça essa nova estética. A cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre a escolha artística, mas fontes próximas à produção do álbum indicam que o conceito de “Virgin” gira em torno de renascimento, pureza versus erotismo e desconstrução da imagem feminina na música pop.

A repercussão nas redes sociais foi instantânea. Alguns fãs elogiaram a coragem e o empoderamento da artista, destacando que ela sempre caminhou contra os padrões convencionais da indústria. Outros, no entanto, demonstraram desconforto, questionando a necessidade de uma exposição tão direta no material de divulgação de um disco.

Lorde: “Virgin” será lançado nesta sexta-feira (27)

Apesar da polêmica, a expectativa em torno de “Virgin” só aumentou. O novo álbum de Lorde chega nesta sexta-feira, 27 de junho, em todas as plataformas digitais, acompanhado de edições físicas em CD e vinil sendo este último o foco das discussões atuais.

Até o momento, a cantora divulgou apenas pequenos teasers sonoros e visuais, mantendo o projeto em mistério. A tracklist oficial ainda não foi revelada, o que só aumenta a curiosidade dos fãs.

O que se sabe é que “Virgin” traz 11 faixas inéditas, segundo informações prévias de lojas especializadas, e uma sonoridade mais minimalista, influenciada por synthpop e música eletrônica alternativa.

Com a imagem polêmica estampando o encarte e o conceito ousado prometido pela artista, o novo disco de Lorde já entra para a lista dos lançamentos mais comentados do ano — e tudo indica que “Virgin” deve provocar reflexões, debates e, principalmente, emoções intensas nos ouvintes.