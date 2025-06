Selena Gomez revela desejo de parceria com Ariana Grande

Um possível dueto entre Selena Gomez e Ariana Grande pode deixar de ser apenas um sonho dos fãs. Em entrevista recente à revista Complex, divulgada nesta quarta-feira (25), Selena revelou que adoraria colaborar musicalmente com Ariana Grande.

O comentário surgiu durante uma conversa com a também cantora Karol G, e rapidamente movimentou as redes sociais com a possibilidade de uma das parcerias mais esperadas do pop internacional.

Durante o bate-papo, Karol G questionou Selena sobre qual foi o maior artista com quem ela já havia trabalhado. Em um primeiro momento, Selena hesitou em responder, aparentemente refletindo sobre suas colaborações passadas. Foi então que Karol sugeriu uma reviravolta na pergunta:

“Com quem você ainda não trabalhou, mas gostaria?”. Sem rodeios, Selena respondeu: “Ariana. Eu amo a aura dela.”

A declaração foi direta e calorosa, deixando claro que a ex-estrela da Disney tem grande admiração pela colega de profissão. Para os fãs, foi o suficiente para reacender as esperanças de um encontro musical entre duas das vozes mais icônicas da música pop atual.

Selena Gomez e Ariana Grande são frequentemente comparadas e admiradas por suas trajetórias distintas e consistentes na música e na atuação. A ideia de uma colaboração entre as duas artistas já circulava entre fãs há anos, mas nunca foi confirmada até agora, quando Selena manifestou publicamente seu desejo.

A internet reagiu com empolgação ao comentário da cantora. Hashtags como #SelenaXAriana e #ArianaGomezCollab rapidamente ganharam força nas redes sociais, e muitos fãs começaram a especular qual tipo de música as artistas poderiam lançar juntas: uma balada emocional, um hit dançante ou talvez algo mais experimental.

Enquanto isso, todas as envolvidas na entrevista Selena, Ariana e Karol G seguem em alta na indústria musical. Selena lançou recentemente o álbum “I Said I Love You First” ao lado de seu noivo e produtor Benny Blanco, Ariana Grande colhe os frutos de “Eternal Sunshine”, seu mais recente projeto solo, e Karol G continua promovendo “Tropicoqueta”, álbum que vem conquistando público na América Latina e no mundo.

Selena Gomez: Parceria feminina no pop pode estar mais próxima do que nunca

Apesar de ainda não haver confirmação oficial sobre uma colaboração entre Selena Gomez e Ariana Grande, o simples fato de uma das partes manifestar publicamente o interesse já é motivo de otimismo. Ambas são conhecidas por apoiar outras mulheres na indústria, o que aumenta as chances de que essa parceria possa realmente sair do papel.

O histórico das duas estrelas mostra que elas não têm medo de inovar e experimentar. Ariana já colaborou com nomes como Lady Gaga, Nicki Minaj e The Weeknd, enquanto Selena já esteve ao lado de Blackpink, Marshmello, Rema e outros artistas globais.

Com suas agendas sempre movimentadas e projetos paralelos incluindo atuações em filmes e séries , o cronograma pode ser um desafio, mas para os fãs, o recado está dado: Selena Gomez quer sim cantar com Ariana Grande. Agora é só esperar o “sim” da outra parte para que esse encontro aconteça.