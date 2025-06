Sandy explica afastamento da música em novo programa

Longe dos palcos e dos estúdios há mais de um ano, Sandy reapareceu em um novo papel que tem tudo a ver com sua fase atual: o de anfitriã. A estreia do programa Nesse Canto Eu Conto, que já está no ar no Multishow e no Globoplay, marca o retorno pontual da cantora à cena — mas sem abandonar o tom de pausa e recomeço que tem guiado suas decisões.

No episódio de estreia, ao lado de Ivete Sangalo, Sandy abriu o coração sobre o ritmo intenso que marcou boa parte de sua trajetória como artista pop. “Já tive um ritmo muito acelerado e, depois de um certo tempo, fui encontrando meu jeito de trabalhar, porque senão eu começo a perder um pouco do prazer”, contou, em tom sincero e maduro.

Desde que anunciou um hiato por tempo indeterminado, no meio de 2023, a artista tem sido categórica: não há pressa para voltar. Em entrevista recente ao POPline, reafirmou que não começará nenhum novo projeto musical em 2025. A pausa, que já completou um ano, deve se estender por pelo menos mais alguns meses — ou o tempo que ela sentir necessário.

Mesmo em período sabático, Sandy aceitou o convite para comandar Nesse Canto Eu Conto por enxergar ali algo que vai além da música. “Apresentar uma série musical entrelaçada com boas histórias tem tudo a ver comigo! Me senti desafiada e, ao mesmo tempo, com muita vontade”, declarou.

A cada episódio, ela recebe uma cantora diferente para conversas profundas e apresentações exclusivas. Além de Ivete, nomes como Liniker, Paula Toller, Vanessa da Mata e Ana Castela também participam da temporada.