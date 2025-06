Mariana Nolasco anuncia turnê “Quero Te Contar” em seis capitais

A cantora, compositora e atriz Mariana Nolasco acaba de anunciar sua nova turnê nacional, Quero Te Contar, que promete emocionar o público com um repertório repleto de intensidade e delicadeza. A série de shows marca a continuação de sua fase mais autoral e poética, que já rendeu faixas como “do raso ao fundo”, em parceria com a portuguesa MARO, e “viciado em mim”, ao lado de Cynthia Luz.

Com apresentações confirmadas em São Paulo, Curitiba, Salvador, Fortaleza, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a turnê vai reunir no setlist canções recém-lançadas, músicas inéditas e sucessos do álbum quem é ela, que consolidou Mariana como uma das principais vozes da nova MPB.

“Essa turnê é um reflexo direto do momento que estou vivendo agora como artista e como pessoa. Quero dividir no palco tudo o que tenho sentido, composto e cantado. Algumas dessas músicas ainda nem foram lançadas, mas já quero viver essas canções ao lado de quem me acompanha há tanto tempo”, afirma Mariana em nota oficial. “É sobre troca real, presença e conexão.”

O formato dos shows vai variar entre apresentações com banda completa e momentos mais intimistas, com arranjos no formato duo — apenas teclado e violão. A ideia é que cada cidade receba uma experiência única, conduzida pela atmosfera sensível e envolvente que Mariana imprime em cada performance.

A turnê tem início em setembro, com estreia na Casa Natura Musical, em São Paulo, e segue até novembro. Veja as datas e locais:

TURNÊ “QUERO TE CONTAR” – MARIANA NOLASCO

19 de setembro – São Paulo (SP) – Casa Natura Musical

11 de outubro – Curitiba (PR) – Teatro Fernanda Montenegro

31 de outubro – Salvador (BA) – Teatro Jorge Amado

1 de novembro – Fortaleza (CE) – Brasil Tropical

6 de novembro – Rio de Janeiro (RJ) – Teatro Clara Nunes

14 de novembro – Belo Horizonte (MG) – Teatro Vallourec

De covers no quarto a turnês esgotadas: a trajetória de Mariana Nolasco

Mariana Nolasco iniciou sua jornada musical ainda na adolescência, aos 13 anos, quando passou a publicar versões acústicas — apenas voz e violão — direto de seu quarto em Mogi Guaçu (SP). Foi através do YouTube que sua voz ganhou o país. Aos poucos, o canal se transformou em referência para o gênero de releituras musicais, levando-a a ser reconhecida como uma das 70 principais criadoras da América Latina pela própria plataforma.

O primeiro contato com a TV veio em 2014, quando estrelou uma campanha nacional sobre o Enem ao lado de Mumuzinho. Pouco tempo depois, Mariana começou a apresentar composições autorais — entre elas, “Poemas Que Colori”, um marco na virada de sua carreira rumo a uma expressão artística mais pessoal.

Em 2016, lançou um EP com a gravadora Biscoito Fino, trazendo no repertório nomes como Nando Reis, Rita Lee e Sam Smith. No entanto, a cantora optou logo por seguir de forma independente, criando seu próprio selo, MPN Produções.

Paralelamente à música, Mariana também mergulhou no audiovisual. Participou da minissérie Dois Irmãos, exibida pela TV Globo, e do longa Ana e Vitória, protagonizado pelo duo Anavitória.

Seu primeiro álbum completo, lançado em 2017, foi viabilizado exclusivamente por financiamento coletivo — e marcou uma nova conquista: a primeira turnê nacional, com ingressos esgotados em 10 estados. No mesmo ano, recebeu indicações no Prêmio Multishow (“Melhor Cover da Web”) e Meus Prêmios Nick (“Melhor Canal Musical”).

Em 2018, sua parceria com o grupo americano Boyce Avenue em uma releitura de “What Lovers Do” chegou aos ouvidos da banda Maroon 5, autora da canção, que elogiou publicamente a versão. No mesmo ano, lançou a música “Sons de Amor”, ao lado de Rael, e estreou seu primeiro álbum autoral.

Ainda em 2018, Mariana cruzou fronteiras: foi a única brasileira convidada para uma gravação coletiva de “We Are The World”, no icônico Capitol Studios, em Los Angeles, ao lado de artistas de diversas nacionalidades.

Nos anos seguintes, manteve uma agenda intensa. Em 2019, participou do Festival Teen, dividindo o palco com nomes como Iza e Jão. Em 2020, colaborou com Dani Black em “Ser Amado” e relançou “Transforma(dor)” em nova versão. Já em 2021, apresentou o EP Um Só, que explorou as dores e transformações da pandemia, especialmente ligadas ao fim de um relacionamento.

Em 2022, somou forças com Zeeba na faixa “Teu Sim, Mas Não” e, em 2023, lançou o single “Lá de Onde Eu Vim”, além de participar do clipe “Baião Nascimento”, de Vitão. No mesmo ano, “Chá de Camomila” chegou às plataformas com clipe e clima acolhedor — faixa que anteciparia o quinto álbum da artista, Quem É Ela?, lançado em setembro de 2023.