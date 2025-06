Luísa Sonza encerra era “Escândalo Íntimo” e some dos holofotes

Luísa Sonza virou a página. Após mais de um ano vivendo intensamente a era Escândalo Íntimo, a cantora encerrou oficialmente esse ciclo com sua primeira turnê solo pelos Estados Unidos, entre os dias 4 e 21 deste mês. Com shows esgotados e até mudanças para venues maiores, a artista celebrou o feito e, logo em seguida, anunciou: é hora de respirar — e criar.

Três dias depois da última apresentação, Luísa publicou uma sequência de fotos no Instagram com a legenda curta e direta: “Byebye”. Entre os registros, um clique no estúdio acendeu o alerta dos fãs sobre o tão esperado quarto álbum de inéditas, carinhosamente apelidado de “LS4”. Mas quem esperava novidades em breve pode tirar o cavalinho da chuva. “Já aviso que vai demorar”, avisou a cantora, sinalizando uma pausa estratégica para focar na nova fase.

Desde o sucesso de Escândalo Íntimo, lançado em agosto de 2023, a artista colheu resultados expressivos: indicações ao Latin GRAMMY, feats com nomes internacionais como Demi Lovato e Joe Jonas, versões em inglês e espanhol para hits nacionais, além de uma série documental, filme, edição deluxe e uma turnê que reforçou seu potencial como performer global. O disco, aclamado por público e crítica, também representou uma exposição intensa de sua vida pessoal — algo que ela, agora, quer balancear com mais tempo de maturação artística.

“Escândalo Íntimo foi feito muito rápido. Apesar de ter sido um processo incrível, foi também muito doloroso. Agora, quero mais calma”, disse Luísa em recente coletiva, ao explicar que o LS4 será desenvolvido sem pressa, com foco em expandir ainda mais sua carreira internacional. “Tem muita coisa que já estou fazendo, mas que não é pra agora. Quero que aconteça de forma natural, sem me afobar.”

Em outubro passado, a artista voltou a Los Angeles para retomar as sessões em estúdio com produtores de peso como NJOMZA, Tommy Brown, Ariana Wong e Douglas Moda — alguns deles também participaram da concepção de Escândalo Íntimo, que inclui faixas como “Penhasco2” e “Sagrado Profano”.

A parceria poderosa e bilíngue de Luísa Sonza em ‘MiuMiu’

Sofía Reyes deu mais um passo rumo ao lançamento de seu próximo álbum ao revelar, nesta sexta-feira (13), o single “MiuMiu”, uma colaboração inédita com a brasileira Luísa Sonza e a porto-riquenha RaiNao. A faixa, que transita entre o pop adulto contemporâneo e o funk com pegada global, chega com o selo de três vozes femininas que traduzem força, sensualidade e multiculturalismo.

Gravada durante um camp de composição organizado por Reyes no Doña Lola Studios, na Espanha, “MiuMiu” representa mais do que apenas uma união de artistas de diferentes países. Para a mexicana, o encontro criativo foi um momento de conexão e potência. “É um hino de três mulheres que se posicionam em seu poder. Quando várias mulheres colocam sua arte e energia em uma música, a força se multiplica”, disse Reyes, em comunicado oficial. “Tenho a honra de compartilhar essa faixa com duas artistas que admiro muito. A junção de culturas é fascinante.”

Produzida por Makestik e Kastelo, com mixagem assinada por Josh Gudwin — conhecido por trabalhos com Justin Bieber —, a canção flerta com uma sonoridade pulsante e dançante, mirando diretamente nas pistas. O videoclipe, gravado no Brasil sob direção de Pam Martins, traduz essa energia com uma estética marcada por sensualidade e autenticidade.

Luísa Sonza, que se destaca com versos em português e espanhol, já havia apresentado a faixa ao vivo em Los Angeles, durante show realizado no último dia 7 de junho, com a presença de Sofía Reyes no palco. A performance marcou a estreia da música antes mesmo de seu lançamento nas plataformas. Agora, a cantora brasileira deve repetir a dose no próximo sábado (14), em Miami, como parte de sua turnê norte-americana “Escândalo Íntimo US”.