Selena Gomez retorna como Alex Russo em nova temporada

A atriz e cantora Selena Gomez está oficialmente de volta ao universo mágico de Waverly Place. A estrela confirmou sua participação especial na segunda temporada de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place”, série original do Disney+ que dá continuidade à história iniciada em “Os Feiticeiros de Waverly Place” (2007–2012), onde Gomez se consagrou como a icônica Alex Russo.

A nova aparição marca mais um capítulo na carreira da atriz dentro da franquia, que a lançou ao estrelato global. Selena interpretou a personagem por quatro temporadas na série original e também protagonizou dois filmes derivados: “Os Feiticeiros de Waverly Place: O Filme” (2009) e “Os Feiticeiros Retornam: Alex vs. Alex” (2012). No spin-off atual, ela já havia feito uma breve aparição nos episódios de estreia e encerramento da primeira temporada, e agora retorna para uma nova participação que promete emocionar os fãs.

“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” apresenta uma nova protagonista, Billie, vivida por Janice LeAnn Brown, uma jovem feiticeira com traços de personalidade que lembram Alex Russo: rebelde, espontânea e determinada. Na trama, Billie procura Justin Russo, interpretado por David Henrie, irmão de Alex na série original, para ser treinada em magia, mesmo após anos de afastamento do mundo mágico.

Selena Gomez: “Os Feiticeiros Além de Waverly Place” já está em sua 2ª temporada

Selena e David, amigos de longa data e colegas de elenco desde a série original, atuam também como produtores executivos da nova produção. Enquanto Selena Gomez limita suas aparições como atriz, David Henrie integra o elenco fixo, guiando o desenvolvimento dos novos personagens e aprofundando a conexão com a história que conquistou uma geração de fãs da Disney.

O retorno de Selena Gomez como Alex Russo tem gerado grande repercussão nas redes sociais. Os fãs celebram o reencontro com a personagem e o carinho que Selena continua demonstrando pela série que marcou o início de sua carreira artística. A produção é parte da estratégia do Disney+ de resgatar franquias icônicas e atrair novos e antigos públicos com conteúdo nostálgico e atualizado.

Além das novidades no universo de Waverly Place, a vida pessoal de Selena também segue movimentada. Em recente entrevista ao podcast “Jay Shetty”, ao lado do noivo Benny Blanco, a artista revelou o desejo do casal de ter filhos, reforçando que estão em uma fase estável e otimista em relação ao futuro.

A segunda temporada de “Os Feiticeiros Além de Waverly Place” está em produção e deve estrear ainda este ano. A participação de Selena Gomez no Disney+ é aguardada como um dos pontos altos da nova fase da série, reunindo gerações em torno de um universo mágico que continua conquistando corações.