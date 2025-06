Imagine Dragons anuncia turnê com três shows no Brasil - (crédito: TMJBrazil)

O grupo norte-americano Imagine Dragons está oficialmente de volta ao Brasil. Conhecida por sucessos como Radioactive, Demons e Believer, a banda anunciou três apresentações no país como parte da “Loom World Tour”, turnê que acompanha o lançamento de seu novo álbum.

Os shows estão marcados para o mês de outubro de 2025, em Belo Horizonte, Brasília e São Paulo.

A primeira apresentação será realizada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte, no dia 26 de outubro. Em seguida, o grupo se apresenta no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no dia 29 de outubro. A última parada será no Estádio MorumBIS, em São Paulo, no dia 31 de outubro. A turnê promete trazer um espetáculo audiovisual impactante, que combina tecnologia, energia e os maiores hits da banda.

A pré-venda dos ingressos acontece nos dias 1º e 2 de julho, com exclusividade para clientes do banco patrocinador do evento. Já a venda geral será aberta ao público no dia 3 de julho, por meio da plataforma Ticketmaster, responsável pela distribuição oficial dos ingressos.

A notícia foi compartilhada pela própria banda nas redes sociais nesta quinta-feira (26), e rapidamente tomou conta das timelines de fãs brasileiros. O retorno do Imagine Dragons ao Brasil é um dos momentos mais esperados do calendário musical deste ano, especialmente após a elogiada performance no Rock in Rio 2024, no Rio de Janeiro.

Formada atualmente por Dan Reynolds (vocal), Wayne Sermon (guitarra) e Ben McKee (baixo), a banda mantém sua relevância global com milhões de fãs e recordes de vendas. O novo álbum, intitulado “Loom”, traz faixas inéditas com uma abordagem sonora mais densa e emocional, sem perder a identidade energética e eletrônica que consagrou o grupo.

A Loom World Tour já passou por diversas cidades da Europa e América do Norte, sempre com casa cheia e críticas positivas. A produção do show no Brasil promete manter o padrão internacional, com estrutura de grande porte e cenografia envolvente.

Para os fãs que querem garantir um lugar na plateia, a recomendação é se planejar com antecedência, pois a alta demanda pelos ingressos é esperada em todas as cidades da turnê.

O retorno do Imagine Dragons ao Brasil reafirma o carinho da banda pelo público brasileiro e reforça a conexão com fãs que acompanham sua trajetória há mais de uma década. A contagem regressiva para outubro já começou.