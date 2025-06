Jessie J lança música com o filho em meio ao tratamento de câncer

A cantora britânica Jessie J, de 37 anos, emocionou fãs ao lançar uma nova versão da música Living My Best Life, desta vez com a participação de seu filho, Sky, de apenas 2 anos. O lançamento aconteceu enquanto a artista enfrenta um delicado tratamento contra o câncer de mama, diagnóstico que compartilhou publicamente no início de junho.

A faixa, que já era uma das mais pessoais de sua carreira recente, ganhou um significado ainda mais profundo com a presença do pequeno Sky, fruto de seu relacionamento com o jogador de basquete Chanan Colman.

A nova versão, gravada em estúdio de forma acústica, foi pensada para oferecer algo especial aos fãs durante o período em que Jessie se afasta parcialmente dos palcos.

Em um longo relato publicado em suas redes sociais, Jessie J explicou que a gravação foi feita em um momento especialmente difícil. Ela havia reservado o estúdio para registrar duas versões acústicas antes de se dedicar integralmente ao tratamento.

“Naquele ponto, eu ainda não sabia a extensão do que estava enfrentando. Tinha acabado de fazer minha primeira rodada de biópsias e ainda aguardava respostas”, contou.

Jessie J: Artista compartilha momentos emocionantes durante luta contra o câncer

O vídeo da gravação mostra um momento espontâneo entre mãe e filho. Jessie compartilha que sua mãe levava o neto para o estúdio, e que o menino entrou na sala dizendo: “Mamãe, levanta!”.

A artista, então, o pegou no colo e gravou mais uma tomada da música com ele nos braços. “Não foi a tomada perfeita, mas foi a tomada. Ele é o que me faz viver a minha melhor vida”, escreveu, em referência ao título da canção.

Na sequência, Jessie J reforçou que, embora esteja enfrentando um momento de incertezas, sente-se fortalecida pelo amor do filho e pelo carinho dos fãs. “Ainda estou realizando exames e esperando os resultados. A cirurgia foi feita há poucos dias, e, por enquanto, sigo com esperança”, disse. Ela também destacou que mensagens positivas nas redes sociais têm sido importantes durante o processo.

A artista, conhecida mundialmente por hits como Price Tag e Domino, tem utilizado seus perfis digitais como diário de sua jornada contra a doença. Jessie também revelou que, após o diagnóstico, enfrentou episódios de pânico e ansiedade, mas que tenta manter o foco na recuperação e no bem-estar de sua família.

A nova versão de Living My Best Life já está disponível nas plataformas de streaming e é mais do que uma simples canção é um retrato real e íntimo de superação, maternidade e resiliência. Jessie J mostra que, mesmo diante de um dos maiores desafios de sua vida, a música continua sendo seu refúgio e sua forma mais sincera de conexão com o mundo.