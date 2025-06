Pai de Endrick faz a fila andar e vive affair com madrinha de Bia Miranda, diz colunista

Douglas Sousa, pai do atacante Endrick, já integrado ao elenco do Real Madrid, estaria vivendo um romance discreto com a madrinha de Bia Miranda e ex-Miss Bumbum Daiana Nogueira. A informação foi publicada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Segundo o jornalista, o casal teria sido apresentado por amigos em comum e vem mantendo a relação de forma reservada.

O romance teria se iniciado logo após a separação de Douglas e Cíntia Ramos, mãe do jogador, que ocorreu no primeiro semestre deste ano. Desde então, Douglas e Daiana foram vistos juntos em uma academia e em um shopping de São Paulo, o que chamou a atenção de pessoas próximas. Apesar das aparições, ambos preferem não expor a relação nas redes sociais.

A separação dos pais do jovem craque também atraiu atenção da imprensa, dado o momento de intensa visibilidade da família. Endrick se mudou para a Espanha para defender o Real Madrid, enquanto sua esposa, Gabriely Miranda, continua em destaque nas redes sociais e nas colunas de celebridades.

Até o momento, nem Douglas Ramos nem Daiana Nogueira se manifestaram publicamente sobre o relacionamento. A assessoria de Endrick também não comentou o caso. Segundo o colunista, no entanto, pessoas próximas já tratam o envolvimento como algo certo, embora mantido longe dos holofotes.