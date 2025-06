Felipeh Campos é o novo apresentador do “Melhor da Tarde”

Após semanas de rumores, a Band confirmou a contratação do jornalista e apresentador Felipeh Campos. A informação foi divulgada na última sexta-feira (28) pelo perfil do Instagram, Qual Foi a Audiência, e confirmada pelo colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia. Felipeh chega para integrar o elenco do programa Melhor da Tarde, atualmente apresentado interinamente por Pâmela Lucciola.

O comunicador deixou recentemente o SBT, onde participou do Primeiro Impacto e do quadro Alô, Você, ao lado de Luiz Bacci. Nos bastidores, sua saída já alimentava especulações sobre uma possível mudança de emissora, especialmente após a saída de Cátia Fonseca da Band, que abriu espaço para uma reformulação na atração vespertina.

Com mais de 25 anos de experiência na TV, Felipeh tem passagens por emissoras como RedeTV! e Record, e é conhecido por seu estilo direto e presença marcante em programas de entretenimento. Sua estreia no Melhor da Tarde deve acontecer na segunda semana de julho, como adiantou Daniel.

A chegada de Felipeh faz parte da estratégia da Band para renovar sua grade vespertina, buscando se aproximar ainda mais do público e fortalecer a audiência nas tardes da TV aberta.