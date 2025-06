João Lucas anuncia primeira turnê da carreira

João Lucas está prestes a transformar um sonho antigo em realidade. O cantor, conhecido por sua trajetória que começou no gospel e se consolidou no pop, acaba de anunciar sua primeira turnê solo. A série de shows passará por cinco capitais brasileiras e tem início marcado para o dia 1º de agosto, em São Paulo.

Mais do que um marco profissional, a turnê é, para João, uma experiência íntima: “É a realização de um sonho e a continuação do que comecei com meu primeiro álbum. Agora, quero olhar no olho de quem tem me escutado, dividir o palco com minha banda e fazer dessas noites momentos únicos. Quero que as pessoas se reconheçam nas músicas, que cantem alto e vivam essa história comigo”, declarou o artista em entrevista ao POPline.

Aos 25 anos, João Lucas vem se destacando por letras confessionais, composições autorais e por imprimir uma estética pop moderna, que se conecta com o emocional do público — traço evidenciado em seu álbum de estreia, lançado em novembro do ano passado. A obra marcou sua transição definitiva para o pop, com faixas que abordam o amor, o autoconhecimento e o amadurecimento, muitas delas inspiradas em sua relação com a esposa, Sasha Meneghel.

Um exemplo é o single “Leonina”, lançado em setembro de 2024, que celebra a personalidade e o signo da estilista. Apesar dos rumores de que canções como essa seriam uma estratégia para gerar buzz, João foi direto em conversa com o POPline: “É real. Escrevo sobre o que vivo. Se Sasha aparece nas minhas músicas, é porque ela faz parte da minha vida. Não tem roteiro, tem sentimento.”

Ele completou: “Eu falo sobre muitas etapas do amor, com experiências minhas e de pessoas próximas. Sempre procuro me relacionar com algum aspecto da história pra poder compor, então é natural que muitas das inspirações sejam relacionadas a ela.”

A turnê passará pelas seguintes cidades:

01/08 (quinta) – São Paulo – Teatro Gazeta

02/08 (sexta) – Rio de Janeiro – Teatro Cesgranrio

09/08 (sexta) – Belo Horizonte – Teatro Câmara

23/08 (sexta) – Fortaleza – Teatro Via Sul

30/08 (sexta) – Curitiba – Teatro Fernanda Montenegro

João Lucas fala sobre saída do gospel e transição para o pop

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, fez uma participação no programa “Encontro”, da Globo, nesta segunda-feira (15), onde compartilhou detalhes da transição da carreira gospel para o pop, assim como Priscilla, ex-Alcântara.

Em uma conversa com Patrícia Poeta, o cantor descreveu essa mudança como desafiadora, porém extremamente gratificante. “Foi muito desafiador. Acho que toda mudança, que tira a gente da nossa zona de conforto, é desafiadora, mas eu nunca estive tão feliz”, revelou.

Ele lançou o single “Meu Bem” e um videoclipe que inclui cenas ao lado de Sasha, gravadas em 2021 e enfatizou na entrevista a liberdade que encontrou ao explorar novas possibilidades profissionais após deixar a igreja.

“As possibilidades de poder ser livre na minha arte, na música, na forma que eu quiser me expressar, seja dançando, cantando, seja na moda também, acho que isso tudo tem sido muito especial”, destacou o artista.

Lucas também esclareceu que, apesar da mudança de carreira, sua fé em Cristo continua inabalável. “Minha fé não mudou. Apenas minha maneira de viver e compartilhar essa fé com as pessoas. Isso tem sido uma jornada de crescimento pessoal”, afirmou.

Sobre sua relação com Sasha, ele frequentemente expressa seu amor e admiração nas redes sociais, como em ocasiões especiais como o aniversário de casamento.

Entretanto, João não poupou críticas aos ataques que tem recebido de alguns religiosos, especialmente após ser criticado por participar do Carnaval ao lado da esposa.

“Sabe qual é o problema? Tem crente que acha que ‘defender’ Jesus é atacar o próximo, enquanto na verdade Jesus disse: ‘Ame o próximo como a si mesmo’”, desabafou João.