Cardi B justifica inclusão de “WAP” e “Up” em novo álbum

Cardi B está pronta para saciar a ansiedade dos fãs com seu aguardado segundo álbum, “Am I the Drama?”, marcado para chegar em 19 de setembro. Mas a grande surpresa veio com a confirmação de que os hits “WAP” (2020) e “Up” (2021) — originalmente lançados como singles — farão parte do tracklist. Em uma série de tweets incendiários, a rapper explicou a decisão e ainda mandou um recado aos críticos.

“Eles merecem um lar”

Em publicação no X (antigo Twitter), Cardi B deixou claro que a escolha foi um presente para os fãs:

“WAP e Up são duas das minhas maiores músicas, e meus fãs vivem pedindo para colocá-las em um álbum. As pessoas procuram elas o tempo todo no ‘Invasion of Privacy’… Então, eles merecem um lar.”

A artista ainda lembrou que, no passado, a polêmica em torno de “WAP” — colaboração com Megan Thee Stallion — a fez recuar de inscrever a música no Grammy. Agora, ela assume: “Neste momento, estou dando aos meus fãs o que eles querem.”

“Por que estão chorando?”

Cardi não poupou palavras para quem questionou a estratégia:

“Essas músicas não vão alavancar minhas vendas na primeira semana. Então, por que vocês estão chorando? Reclamam quando artistas usam truques para vender, mas eu só estou ouvindo meu público. Agora deixem eles comerem bolo!”

A declaração gerou reações mistas: enquanto alguns fãs comemoraram a inclusão dos sucessos, outros pediram que singles como “Money”, “Press” e “Bongos” também entrassem no álbum.

Novidades no “Am I the Drama?”

Além dos clássicos, o álbum trará “Outside”, lançado em junho como single de trabalho. A faixa, composta em um momento de raiva (como a própria Cardi admitiu), já aquece as expectativas para o projeto.

Em entrevista recente, a estrela adiantou que o disco terá participações surpreendentes — algumas com artistas inéditos em sua carreira — e garantiu: “Estou 100% confiante. O que eu tenho não está lá fora ainda.”

Legado de “WAP” e “Up”

Vale lembrar que “WAP” fez história como a primeira collab feminina de rap a estrear no topo da Billboard Hot 100, onde ficou por 4 semanas. Já “Up” conquistou o 1º lugar e rendeu à rapper uma indicação ao Grammy.

