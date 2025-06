Cardi B estreia “Outside” no Top 10 e supera Nicki Minaj

Cardi B está de volta aos holofotes do rap internacional com o sucesso de “Outside”, novo single que estreou direto na 10ª posição da Billboard Hot 100, principal parada musical dos Estados Unidos.

Com isso, a artista conquista sua 13ª entrada no Top 10 e ultrapassa Nicki Minaj em um feito importante: é a rapper feminina com mais estreias diretas no Top 10, somando três contra duas de Minaj.

Lançada na última semana, “Outside” conquistou 15,6 milhões de streams, 14 mil downloads pagos e cerca de 6 milhões de impressões nas rádios norte-americanas. A faixa ainda foi a música mais baixada da semana nos Estados Unidos, consolidando-se como um grande retorno da artista.

O single é o terceiro da carreira de Cardi B a estrear diretamente entre os dez primeiros colocados da Hot 100, sendo o último feito semelhante conquistado por ela mesma com “Enough (Miami)”, em 2024. O desempenho reforça o protagonismo da rapper na cena musical contemporânea, sobretudo entre as artistas femininas do rap.

“Outside” é uma amostra do aguardado segundo álbum de estúdio de Cardi B, intitulado “AM I THE DRAMA?”, previsto para ser lançado em 19 de setembro. O projeto marca o retorno da artista aos álbuns após seis anos do bem-sucedido Invasion of Privacy (2018).

A cantora revelou que faixas como “WAP” (2020) e “Up” (2021), que fizeram enorme sucesso nas plataformas digitais, também estarão presentes no novo disco.

“Essas músicas são muito importantes para mim. Meus fãs sempre pedem para que elas estejam em um álbum. Como muita gente ainda procura por elas no Invasion of Privacy, decidi incluí-las no novo projeto. Elas merecem um lar”, explicou Cardi nas redes sociais.

Cardi B reconhece erro e agradece à gravadora

O sucesso repentino de “Outside” surpreendeu até a própria Cardi B, que inicialmente relutou em lançar a música. Em seu perfil no Instagram, a rapper pediu desculpas publicamente à Atlantic Records, sua gravadora, por ter resistido à decisão.

“Eu estava sendo malcriada, resistindo muito. Mas a Atlantic insistiu, e hoje posso dizer que eles estavam certos. Estou muito feliz com a recepção. Precisei vir aqui pedir desculpas, como fui ao Twitter para reclamar”, declarou a artista, entre risos.

Com a excelente performance de “Outside” e a expectativa em torno do novo álbum, Cardi B reafirma sua posição como uma das maiores potências do rap feminino atual. E mais: reacende a competitividade saudável com Nicki Minaj, movimentando os fãs e a indústria musical.