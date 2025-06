Lorde revela que nunca ouviu “Erotica”, clássico da Madonna

A cantora Lorde surpreendeu os fãs ao admitir que nunca havia escutado o álbum “Erotica”, da icônica Madonna.

O clássico disco, lançado em 1992, é considerado um marco na música pop por abordar temas como sexualidade, liberdade e empoderamento feminino de forma ousada e inovadora.

Durante uma conversa com fãs, Lorde foi apresentada à faixa “Fever”, um dos destaques do álbum “Erotica”, e não escondeu sua empolgação ao ouvir a música pela primeira vez. “Isso é muito bom! Preciso ouvir o Erotica, é uma grande falha minha”, comentou, visivelmente impressionada com a produção envolvente da faixa e a atitude provocadora de Madonna.

A revelação chamou atenção nas redes sociais, especialmente entre os fãs de pop internacional, que rapidamente passaram a comentar sobre o “encontro tardio” entre duas gerações de artistas. Lorde, conhecida por seu estilo alternativo e suas letras introspectivas, demonstrou curiosidade genuína sobre o universo de Madonna, ícone absoluto da música global e referência para inúmeros artistas contemporâneos.

Lorde: “Erotica” marcou a carreira de Madonna e redefiniu o pop

O álbum “Erotica” foi lançado em 1992 e fez parte de uma fase provocativa da carreira de Madonna. Com um tom mais sombrio e experimental do que seus trabalhos anteriores, o disco traz hits como “Deeper and Deeper”, “Bad Girl” e a própria faixa-título “Erotica”. Apesar de inicialmente receber críticas mistas, com o tempo a obra passou a ser vista como um trabalho à frente de sua época — e hoje é considerado um dos mais importantes da artista.

“Fever”, faixa destacada por Lorde, é uma releitura do clássico homônimo de Peggy Lee, repaginado com batidas eletrônicas e uma pegada sensual. A versão de Madonna é frequentemente elogiada pela produção sofisticada e pela ousadia estética.

Lorde, por sua vez, é uma das artistas mais influentes da nova geração do pop, com álbuns como Pure Heroine, Melodrama e Solar Power. Sua conexão com artistas do passado e a admiração recém-descoberta por Madonna reforçam sua imagem de cantora curiosa, em constante processo de aprendizado e evolução musical.

Após a declaração de Lorde, fãs das duas artistas inundaram as redes sociais com mensagens de entusiasmo, indicando que um possível aprofundamento de Lorde na discografia de Madonna pode render novas inspirações criativas. “Imagina uma faixa produzida pelo Jack Antonoff com referências ao Erotica?”, sugeriu um internauta.

Enquanto não há confirmação de novos projetos envolvendo essas referências, o momento mostra como a música pop continua conectando gerações e atravessando décadas com sua capacidade de se reinventar. Para muitos fãs, a reação de Lorde não só reacende o interesse pelo álbum “Erotica”, como também valoriza o legado de Madonna como uma das maiores artistas da história.