BTS anuncia primeiro álbum ao vivo com lançamento em julho

O BTS acaba de anunciar o lançamento de seu primeiro álbum ao vivo, intitulado “Permission to Dance On Stage – Live”, com estreia marcada para o dia 18 de julho nas principais plataformas digitais.

Mesmo em hiato temporário devido ao serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, o grupo de K-Pop encontrou uma maneira de manter seus fãs engajados enquanto aguardam o comeback oficial previsto para 2026.

O projeto será lançado pela Big Hit Music e reúne um total de 22 faixas. Além da versão digital padrão, os fãs também poderão adquirir o “Permission to Dance On Stage – Seoul”, uma edição especial com gravações ao vivo do icônico show realizado em 13 de março de 2022 no Estádio Olímpico de Seul. Essa edição contará com um photobook de 92 páginas, com imagens dos bastidores do espetáculo.

Essa será a primeira vez que o BTS disponibiliza oficialmente um álbum com registros de performances ao vivo, consolidando ainda mais a importância de sua trajetória nos palcos ao redor do mundo.

Tracklist traz sucessos e momentos marcantes da carreira

A tracklist do álbum promete emocionar o ARMY com sucessos que marcaram diferentes fases do grupo, como “Dynamite”, “Butter”, “Black Swan”, “FAKE LOVE”, “Boy With Luv” (feat. Halsey) e, claro, a faixa-título “Permission to Dance”. A seleção musical oferece uma verdadeira retrospectiva da jornada do BTS no cenário global do K-Pop.

Confira algumas das músicas presentes no álbum:

ON

FIRE (?????)

DNA

Black Swan

Life Goes On

Dynamite

Butter

IDOL

We Are Bulletproof: The Eternal

Permission to Dance

O álbum reforça o poder performático do BTS, reconhecido mundialmente por sua energia nos palcos, sincronia impecável e conexão emocional com o público.

BTS: J-Hope fala sobre a expectativa para o comeback do grupo

Enquanto todos os membros do BTS finalizam seus períodos de alistamento militar, a expectativa pelo retorno completo do grupo só aumenta. Em recente participação no programa sul-coreano Point of Omniscient Interfere, o integrante J-Hope falou sobre os planos futuros do grupo.

“Estou animado e nervoso ao mesmo tempo. A química ainda estará lá quando nos reunirmos? Eu espero que sim. Estamos nos preparando para um álbum novo e planejamos uma turnê mundial”, disse o artista.

Com o lançamento de “Permission to Dance On Stage – Live”, o BTS oferece não apenas um presente para os fãs, mas também uma amostra do que está por vir na próxima fase da carreira do grupo — marcada por mais maturidade, união e ambição global.