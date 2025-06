Anitta anuncia “Ensaios 2026” com tema “Cosmos”

De acordo com o portal Popline, Anitta movimentou as redes sociais no último sábado (28) ao fazer dois anúncios que agitaram seu público: o primeiro, visual, com a reaparição da cantora exibindo um novo rosto após semanas afastada por motivos de saúde; e o segundo, estratégico, com a revelação do tema da próxima edição de sua tradicional turnê pré-carnavalesca, os “Ensaios da Anitta”.

Para 2026, o conceito escolhido foi “Cosmos”, e a novidade veio com uma promessa de muita inovação na estética e na produção dos shows.

O comunicado foi feito por meio do perfil oficial da turnê no Instagram, apenas quatro meses após o encerramento da edição de 2025, algo incomum no cronograma da artista. Tradicionalmente, os “Ensaios” são anunciados por volta de outubro, com a temporada de shows acontecendo entre janeiro e fevereiro, como um esquenta para o Carnaval.

Desta vez, o anúncio antecipado levantou teorias entre os fãs de que a nova temporada pode começar já em dezembro, aproveitando o período de festas de fim de ano.

A publicação oficial deixou claro que a proposta para 2026 será inspirada na astrologia e no universo místico:



“Ensaios com mantras?! Só nos memes! Em 2026 vai ter muito carnaval, hits, jogação, looks, conceito, ambientação, merch… Tudo vindo do Cosmos diretamente para sua cidade!”, dizia a legenda.

Conhecida por transformar cada edição em uma experiência visual e sensorial, Anitta deve apostar em elementos que dialoguem com signos, constelações, astrologia pop e estética galáctica. A aposta é de que o projeto seja ainda mais ousado do que nas edições anteriores, que já contaram com temáticas como Tropicália e Brasilidades.

Com isso, o público pode esperar cenários futuristas, figurinos temáticos e repertório atualizado, com os hits que dominaram os charts brasileiros e internacionais ao longo do ano. A cantora também costuma lançar produtos licenciados durante a temporada, como roupas, acessórios e edições limitadas de merchandising.

Anitta: Shows em dezembro? Público já especula possível mudança de datas

O fato de o anúncio oficial ter acontecido em junho e não no segundo semestre como de costume fez crescer a suspeita de que os “Ensaios da Anitta 2026” possam ser iniciados antes, em dezembro de 2025. Isso se alinha com o histórico da artista, que frequentemente participa de eventos de Réveillon no Brasil e tem agenda cheia no fim de ano.

Se a teoria se confirmar, Anitta poderá estender a temporada de shows e alcançar ainda mais cidades brasileiras com sua megaprodução. Os fãs, que já aguardam ansiosamente pela liberação das datas e da venda de ingressos, celebraram o anúncio e encheram as redes sociais com comentários animados sobre o novo conceito.

Enquanto mais detalhes não são revelados, uma coisa é certa: os Ensaios da Anitta voltam com tudo em 2026 e prometem um carnaval cósmico como nunca antes.