Gabi Sampaio e ‘Som do Céu Street Edition’ reúnem multidão em BH

Na noite da última sexta-feira (27), o Parque Lagoa do Nado, na região da Pampulha em Belo Horizonte, se transformou em um grande altar a céu aberto. O Som do Céu Street Edition, liderado pela cantora e ministra de louvor Gabi Sampaio, reuniu mais de 5 mil pessoas em um evento gratuito que uniu música, espiritualidade e um propósito evangelístico.

Com uma atmosfera de adoração e celebração, o encontro marcou a vida dos presentes, reforçando o poder da fé e da música como instrumentos de transformação social e espiritual. O movimento já impacta milhares em todo o Brasil e no mundo, levando a mensagem do evangelho de forma acessível às ruas.

Som do Céu Street Edition: Uma noite de adoração e emoção

O Som do Céu Street Edition foi pensado para romper barreiras e alcançar pessoas além dos templos religiosos. Com uma estrutura simples, mas carregada de significado, o evento trouxe um repertório de canções que uniram gerações em um só propósito: adorar a Deus.

Gabi Sampaio conduziu o público em momentos de intensa conexão espiritual. Entre louvores conhecidos e composições autorais, a cantora compartilhou mensagens de esperança e renovação, tocando corações e despertando uma nova perspectiva de fé em muitos presentes.

“Eu nem sei por onde começar… Não tenho palavras suficientes pra descrever o que foi a noite de ontem. Mas uma coisa eu sei: o sobrenatural de Deus se manifestou ali. A presença dEle invadiu cada canto, cada coração. Foi intenso, foi real, Ecoamos o Céu na Terra. E tudo o que me resta é agradecer. Agradecer por cada vida que esteve lá, sedenta por Jesus. Vocês carregaram fome, entrega e verdade — e o Céu respondeu. O BRASIL SERÁ TRANSFORMADO PELO AVIVAMENTO. E VOCÊ FAZ PARTE DISSO”, comemorou a cantora em postagem no Instagram.

A organização do movimento já adiantou que novas edições estão sendo planejadas, não só na capital mineira, mas em outras cidades do Brasil. O objetivo do Som do Céu é expandir cada vez mais a mensagem do evangelho de forma criativa e impactante, alcançando novos públicos e fortalecendo a fé cristã em diferentes contextos.

Gabi Sampaio e o movimento Som do Céu

Idealizado por Gabi Sampaio, o Som do Céu nasceu como um projeto de adoração coletiva, mas rapidamente se tornou um movimento global. Com encontros realizados em diversas cidades brasileiras e até em outros países, a iniciativa tem mobilizado ministros de louvor, bandas e adoradores em torno de um mesmo propósito: levar o som do céu à terra.

A Street Edition é uma das vertentes mais democráticas do projeto, aproximando-se de pessoas que, por diversos motivos, não frequentam igrejas tradicionais. A proposta é descomplicar o evangelho, mostrando que a fé pode ser vivida em qualquer lugar, seja em um grande evento ou no cotidiano das ruas.