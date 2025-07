Selena Gomez revela desejo de feat com Ariana Grande

Selena Gomez e Ariana Grande podem estar mais perto de unirem forças do que imaginamos. Em uma conversa franca com Karol G promovida pela revista Complex, nesta quarta-feira (25), Selena surpreendeu ao mencionar o nome da estrela de “Eternal Sunshine” como uma parceria dos sonhos.

Durante o bate-papo, Karol a desafiou a escolher o maior artista com quem já colaborou. Em vez de dar uma resposta direta, Selena optou por revelar com quem ainda gostaria de dividir os vocais. “Ariana. Eu amo a aura dela”, declarou, arrancando sorrisos e especulações instantâneas dos fãs.

A possibilidade de um feat entre as duas divas do pop agitou as redes sociais, que já especulam como soaria a união entre as vozes de “I Said I Love You First” — álbum lançado por Selena ao lado do noivo, Benny Blanco — e os vocais etéreos de Ariana em seu último trabalho, “Eternal Sunshine”.

O momento também destacou a sintonia entre as três artistas presentes na conversa. Karol G, que acaba de lançar o álbum Tropicoqueta, elogiou a sensibilidade de Selena e brincou que faria questão de estar no estúdio quando esse encontro musical finalmente acontecer.

Selena Gomez comenta sobre amizade de Ariana Grande

Selena Gomez compartilhou um vídeo no stories do Instagram e falou com carinho da amiga Ariana Grande.

De acordo com a Billboard, a fundadora da Rare Beauty postou um vídeo do Festival Internacional de Cinema de Santa Bárbara, em fevereiro, onde abraça Ariana por trás e lhe dá um beijo no ombro perto do tapete vermelho. “Lembro-me de que as mulheres sempre podem apoiar umas às outras. Eu te amo, Ari”.

“Eu realmente amo ver esse momento acontecer para a Selena“, disse Ariana à Variety na época da indicação de Selena ao Globo de Ouro. “Eu sei o quanto ela trabalhou duro e quanto tempo ela esperou. Eu reconheço isso, porque ressoa comigo, então eu conheço esse sentimento. Então, quando você pode entrar em contato com seus amigos da indústria e dizer: ‘Ótimo trabalho, parabéns’, por que não fazer isso? Eu não conheço a Selena tão bem quanto gostaria, então estou animada para sentar ao lado dela hoje.”

“A Ariana me mandou uma mensagem e foi um carinho enorme, e eram cerca de seis da manhã”, acrescentou Selena, revelando que ela foi uma das primeiras pessoas a parabenizá-la. “Trocamos mensagens de voz. Foi muito emocionante.”

Vale lembrar que Ariana está atualmente se preparando para trabalhar na divulgação de Wicked, com a estreia da Parte 2 em novembro se aproximando. No início de maio, a Universal divulgou a data do primeiro pôster oficial, bem como a data de lançamento do trailer da sequência: 4 de junho.

Vale destacar que Selena lançou um álbum em parceria com seu noivo, Benny Blanco. Intitulado I Said I Love You First, o projeto alcançou a segunda posição na Billboard 200.

Selena Gomez anuncia ‘Younger And Hotter Than Me’ em vinil compacto

A faixa Younger And Hotter Than Me da cantora pop Selena Gomez é parte integrante do álbum I Said I Love You First e foi produzida por Benny Blanco e FINNEAS como uma balada ao piano que explora temas de amor não correspondido, insegurança e autovalorização.

Lançada em 21 de março deste ano pela Universal Music, via Interscope Records, Younger And Hotter Than Me traz reflexões – sobre um relacionamento passado e a sensação de inadequação ao ver um ex-namorado seguir em frente com alguém mais jovem e atraente. Seu contexto procura expressar vulnerabilidade e desilusão amorosa, com versos como “We’re not getting any younger, but your girlfriends seem to”.

De acordo com o site Vinews, especializado no formato, Younger And Hotter Than Me acaba de ganhar uma edição especial em vinil compacto (7 polegadas) que já está em pré-venda no Brasil pela Umusic Store, braço de e-commerce da Universal Music, pelo valor de R$ 169,90 (+taxa de entrega).

Esta canção foi destacada pela Billboard como uma das mais marcantes do álbum, associando sua mensagem à pressão da indústria do entretenimento. A colaboração com Benny Blanco, que era seu noivo na época do lançamento do álbum, adiciona uma camada emocional à produção, tornando a música ainda mais impactante.