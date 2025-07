Katy Perry e Orlando Bloom terminam noivado

O que começou com um flerte despretensioso em uma pista de dança pós-Globo de Ouro, em 2016, terminou oficialmente em junho de 2025: Katy Perry e Orlando Bloom não estão mais juntos. Após nove anos de idas e vindas, noivado, viagens marcantes e o nascimento da pequena Daisy Dove, o casal confirmou o fim do relacionamento — e com ele, um dos romances mais comentados da cultura pop recente.

Fontes da revista People, TMZ e Us Weekly confirmaram o rompimento, que já vinha sendo ventilado nas últimas semanas por fãs atentos e tabloides. A Billboard entrou em contato com os representantes dos dois artistas, mas ainda não obteve retorno.

A última grande aparição pública do casal havia sido em agosto de 2024, quando Perry postou um vídeo do casal pulando de um helicóptero para o mar, ao som de seu single “Lifetimes”. A legenda da publicação — “Como as estrelas estão no céu / Você e eu nos encontraremos / Em cada vida” — parecia prenunciar uma eternidade a dois. Mas, pouco menos de um ano depois, a realidade se mostrou menos poética.

O romance teve início oficialmente em maio de 2016, quando Perry publicou no Instagram uma foto divertida dos dois em uma escadaria. Meses antes, eles já chamavam atenção em festas e viagens, como no Coachella, em shows da Adele e até em férias polêmicas na Itália — quando Bloom foi fotografado nu em uma prancha de stand-up paddle ao lado da cantora.

O casal se separou pela primeira vez em 2017, mas voltou meses depois. A reaproximação foi discreta, mas ganhou contornos oficiais com a visita ao Vaticano em 2018 — com direito a encontro com o Papa Francisco. No Dia dos Namorados de 2019, veio o noivado: um anel de flor, com diamantes e rubi, selava o compromisso.

No ano seguinte, em meio à pandemia, veio a chegada da filha Daisy Dove. Katy revelou a gravidez no clipe da balada “Never Worn White”, e o nascimento foi anunciado por meio de uma parceria com a UNICEF. Desde então, a menina foi presença constante na vida pública do casal — inclusive em novembro de 2023, quando apareceu pela primeira vez em um dos últimos shows da residência Play, de Perry, em Las Vegas.

Embora nunca tenham oficializado a união no papel, Perry e Bloom construíram uma história marcada por cumplicidade e humor. Ainda em maio de 2025, a cantora se referia a Bloom como “meu marido” em um show em Nevada. No entanto, os rumores sobre a crise ganharam força nas semanas seguintes — até que, no fim de junho, vieram as confirmações do fim.

Katy Perry arrependida de ter voado? Saiba a verdade

De acordo com informações publicadas pelo Daily Mail, Katy Perry estaria refletindo com certo pesar sobre a forma como lidou publicamente com sua ida ao espaço a bordo da nave da Blue Origin, empresa de Jeff Bezos. Embora a experiência em si tenha sido descrita como transformadora, fontes próximas à artista revelaram que alguns aspectos da exposição midiática da jornada não agradaram a cantora.

Segundo uma das pessoas próximas a Katy, o arrependimento não está ligado à aventura em si, mas sim ao espetáculo que se formou ao redor do momento. “Ela não se arrepende de ter ido ao espaço — isso mudou sua vida. O que ela lamenta é a forma como tudo foi tornado tão público”, disse a fonte.

Entre os gestos que hoje a cantora preferiria não ter feito estão o momento em que beijou o chão ao retornar da missão, a exibição simbólica de uma margarida dentro da cápsula — uma homenagem à sua filha Daisy — e até mesmo a revelação de detalhes de sua próxima turnê durante a viagem. Ela também teria se incomodado por ter cantado a clássica “What a Wonderful World”, de Louis Armstrong, em pleno voo.

Além disso, teria se arrependido de ter permitido a divulgação das imagens feitas dentro da cápsula, especialmente aquelas envolvendo sua filha, que raramente aparece em público. Apesar da emoção de levar Daisy ao lançamento, fontes afirmam que Katy agora gostaria que parte daquelas memórias tivesse permanecido privada.

A viagem de Katy Perry ao espaço fez história por integrar uma missão inteiramente feminina, e chamou atenção mundial não só pelo feito inédito, mas também pelos detalhes curiosos da experiência — como o fato de ela ter levado batata-doce e grão-de-bico do Brasil a bordo.