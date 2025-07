Lorde mira 1º lugar com “Virgin” e disputa topo das paradas

Lorde está prestes a alcançar um marco inédito em sua carreira: o primeiro álbum número 1 no ranking oficial do Reino Unido.

O novo projeto da artista, intitulado “Virgin”, lançado recentemente, está liderando a corrida nas paradas da semana e tem tudo para superar os desempenhos de seus trabalhos anteriores como Pure Heroine (4º lugar em 2013), Melodrama (5º em 2017) e Solar Power (2º em 2021).

A disputa pelo topo, no entanto, não será fácil. Bruce Springsteen aparece logo atrás com Tracks II: The Lost Albums, uma impressionante coletânea com 82 faixas inéditas que compõem sete álbuns gravados entre 1983 e 2018. Se confirmado, o projeto se tornará o 25º disco solo do lendário artista americano a entrar no Top 10 britânico.

Outro nome de peso na disputa é Rod Stewart, que ressurge nas paradas com Ultimate Hits, uma coletânea que celebra sua carreira solo e pode render seu 39º álbum Top 10 no Reino Unido. O impulso veio após sua elogiada apresentação surpresa no palco principal do Glastonbury Festival.

A eterna diva Barbra Streisand também marca presença com The Secrets of Life: Partners, Volume 2, seu mais novo disco de duetos. A coletânea apresenta colaborações com grandes nomes da música, como Paul McCartney, Mariah Carey, Bob Dylan e Ariana Grande, e tem previsão de alcançar o 9º lugar, o que marcaria seu 16º álbum no Top 10 das paradas britânicas.

Entre as surpresas da semana está o ressurgimento do lendário grupo de rock Motörhead, que pode emplacar o 5º disco Top 10 com The Manticore Tapes. O álbum, gravado em 1976 no Manticore Studios, resgata a formação original da banda Lemmy, Fast Eddie Clarke e Phil “Philthy Animal” Taylor — e traz um material inédito que atraiu atenção dos fãs e da crítica.

Lorde: Efeitos pós-Glastonbury impulsionam outros artistas

A participação de artistas no Glastonbury continua influenciando diretamente os rankings. Lewis Capaldi, por exemplo, viu seus dois álbuns voltarem a subir nas paradas. O aclamado Divinely Uninspired To A Hellish Extent (2019) pode saltar 99 posições, alcançando o 11º lugar. Já Broken By Desire To Be Heavenly Sent (2023) busca retornar ao Top 40, ocupando a 34ª posição.

Outros destaques incluem BC Camplight, com A Sober Conversation (20º), Mike Oldfield, com a reedição de Hergest Ridge (29º), Alanis Morissette, com o clássico Jagged Little Pill (30º), e o Blurryface do Twenty One Pilots, celebrando 10 anos com possível retorno ao Top 40 (39º).

Com a intensa movimentação nas paradas e nomes consagrados retornando com força total, o cenário musical da semana promete ser histórico — e Lorde pode, finalmente, conquistar o topo.