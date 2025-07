Miley Cyrus estreia filme e arrecada R$344 mil em um único dia

O álbum visual “Something Beautiful”, da cantora Miley Cyrus, estreou nos cinemas brasileiros em 27 de junho e surpreendeu com seu desempenho. Mesmo com exibição limitada a uma única sessão em cada sala, o filme arrecadou R$344 mil e ficou entre os 10 filmes mais assistidos do país no último fim de semana, de acordo com dados do Filme B Box Office.

O projeto vendeu cerca de 8.500 ingressos em todo o território nacional. Na maioria das salas, foi exibido às 19h ou 19h30. Algumas redes de cinema chegaram a abrir sessões extras para atender à alta demanda. A estreia reforça o poder de engajamento dos fãs brasileiros de Miley e a força da sua nova era musical.

Dirigido e produzido por Miley Cyrus, o longa é uma imersão audiovisual que apresenta as 13 faixas do álbum “Something Beautiful”, incluindo o single “End of the World”, já citado pela Rolling Stone como uma das melhores músicas de 2025. A estética do filme mistura elementos de ópera pop, moda, dança e clipes conceituais — com direito a participação de Naomi Campbell.

Miley Cyrus: Filme estará disponível no Disney+ a partir de 30 de julho

Para quem não conseguiu ver nos cinemas, a cantora já anunciou a estreia oficial do álbum visual nas plataformas de streaming. “Something Beautiful” estará disponível no Disney+ a partir do dia 30 de julho na América Latina. Nos Estados Unidos e Canadá, o lançamento será em 16 de julho, também pelo Hulu.

O projeto foi gravado em formato de filme e tem recebido elogios da crítica internacional pela sua linguagem artística e direção. Trechos das faixas “Prelude”, “Easy Lover”, “More to Lose” e “Every Girl You’ve Ever Loved” já podem ser conferidos no canal oficial de Miley no YouTube, antecipando parte da experiência visual completa.

A escolha por uma exibição única nos cinemas gerou um ar de exclusividade e valorização do evento, e a arrecadação expressiva mostra o quanto o público está interessado em acompanhar a evolução criativa de Miley Cyrus.

Lançado seis anos após o último álbum visual da artista, “Something Beautiful” marca um novo capítulo na carreira de Miley Cyrus, que une música e cinema em um conceito único. A cantora tem sido elogiada por sua autenticidade e ousadia criativa, e o filme chega como um símbolo dessa transformação.

Com o sucesso da estreia no Brasil e o lançamento global previsto para o Disney+, a expectativa é de que “Something Beautiful” consolide seu espaço tanto nas paradas quanto nas telas.