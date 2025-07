Post Malone termina namoro com Christy Lee após meses juntos - (crédito: TMJBrazil)

Post Malone está solteiro novamente. O cantor e rapper norte-americano de 29 anos encerrou seu relacionamento com a estilista Christy Lee, com quem estava desde o início de 2025. A informação foi divulgada pelo site TMZ, que afirma que o casal se separou há cerca de um mês.

O romance veio a público em janeiro, quando os dois foram flagrados jantando juntos em Roma, na Itália.

A relação entre Post e Christy teve início pouco tempo após o término do noivado com Hee Sung “Jamie” Park, ex-noiva e mãe de sua filha. A nova fase amorosa parecia discreta, mas ganhou destaque nas redes sociais depois que um vídeo dos dois foi compartilhado por um fã no TikTok, em março deste ano.

Agora, com o fim do namoro, o foco do artista parece estar dividido entre compromissos profissionais e questões judiciais.

Post Malone, cujo nome verdadeiro é Austin Richard Post, enfrenta uma disputa legal pela guarda da filha de três anos, nascida em junho de 2022. Embora o artista nunca tenha revelado publicamente o nome da criança, os documentos legais referem-se a ela pelas iniciais DDP.

Post Malone: Disputa judicial entre Utah e Califórnia

A guarda da menina tem sido objeto de um conflito entre os estados de Utah e Califórnia. Malone entrou com pedido de custódia em Utah, enquanto sua ex-noiva, Jamie Park, fez o mesmo em Los Angeles. Segundo fontes próximas ao cantor, o motivo da escolha por Utah estaria ligado a questões financeiras, uma vez que as leis do estado são menos rigorosas quanto ao valor de pensões alimentícias, se comparadas à Califórnia.

No entanto, a equipe jurídica de Malone, liderada pela renomada advogada Laura Wasser, argumenta que a criança tem uma vida estabelecida em Utah. Ela estaria inserida em uma rotina estável, com acompanhamento pediátrico, aulas de natação, educação física, música e o cuidado de uma babá fixa. Esse vínculo com o estado, segundo a defesa, justificaria a preferência por manter a guarda lá.

Enquanto lida com o fim do namoro e a batalha judicial, Post Malone se prepara para embarcar na aguardada BIG ASS World Tour, que passará por cidades do Reino Unido e da Europa. O anúncio da turnê ocorre em meio a uma fase intensa da vida pessoal do cantor, que também prepara novos lançamentos musicais.

Apesar dos desafios, a carreira de Malone segue em alta. O artista, que já venceu o Grammy e acumula hits globais, tem se mostrado resiliente diante dos problemas pessoais. Agora, sem Christy Lee ao seu lado, Post Malone inicia um novo capítulo equilibrando fama, paternidade e decisões importantes que definirão seu futuro familiar.