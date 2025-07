Sombr transforma confissões noturnas em hinos de uma geração

Encontrar um hit que conquiste o mundo já seria um feito digno de manchete. Mas Shane Boose, o jovem de 19 anos que assina como Sombr, conseguiu mais: dois sucessos escalando as paradas da Billboard quase em sincronia. Em 12 de abril, ele debutou na Hot 100 com a balada melancólica ao piano “Back to Friends”. Uma semana depois, “Undressed” — um pop cru e pulsante — também entrou na lista. Desde então, ambos seguem crescendo, consolidando o cantor e compositor como um nome incontornável da cena alternativa-pop de 2025.

“‘Back to Friends’ estava começando a ganhar força quando compus ‘Undressed’. Isso me deu confiança”, conta ele, sem disfarçar o tom de surpresa diante da avalanche de reconhecimento. E não é para menos: a primeira faixa já está há três semanas no topo da parada Alternative Airplay, enquanto “Undressed” voltou a subir na Hot 100, alcançando a 29ª posição.

A ascensão vertiginosa de Sombr não se resume às plataformas. Os palcos também sentem o impacto: datas esgotadas da turnê The Late Nights & Young Romance Tour já forçaram mudanças de local nos EUA, e ainda há passagens previstas por Austrália e Nova Zelândia até o fim do ano. “Conhecer novas pessoas em novos países todos os dias é um privilégio. A estrada é uma vida que eu quero viver por muito tempo”, diz o artista, em meio à preparação para os próximos shows. As informações são da Billboard.

“Undressed” nasceu de um momento íntimo e solitário. Produzida em uma madrugada pouco inspirada — ou assim parecia — a faixa surgiu quase inteira em poucas horas: uma batida, uma linha de baixo, guitarras instintivas e letras que pareciam se escrever sozinhas. “Não é todo dia que você ouve algo que criou e sente tanto assim. No dia seguinte, produzi o restante e corri para finalizar. Sabíamos que havia algo especial ali.”

O público também soube. Mesmo antes do lançamento oficial, o vazamento da demo rendeu a melhor resposta inicial da carreira de Sombr. “A faixa nem estava finalizada e já estava viralizando. Levei para o Tony [Berg, produtor] no Sound City Studios, e colocamos o toque final: mais peso na bateria, sintetizadores na ponte, transições fluidas. O que começou como desabafo virou manifesto.”

Filho da era do streaming, mas criado a base de bandas alternativas, Sombr se equilibra entre vulnerabilidade e ambição. “Não há como se preparar para esse tipo de momento. Cresci ouvindo esse estilo e, de repente, sou o número 1 nas rádios que eu ouvia quando criança. É surreal. Mas ao mesmo tempo, é o que sempre quis: fazer algo verdadeiro, que conecte.”

Apesar do turbilhão, ele evita a armadilha da pressão. “Tento me lembrar do porquê de tudo isso. Eu fiz essas músicas para me entender, para ter uma válvula de escape. O fato de outras pessoas também se identificarem é um bônus — um que me emociona profundamente.” Sobre novos lançamentos, Sombr é cauteloso, mas dá pistas: um álbum está no horizonte.

