Silêncio absoluto: o fim da era Justin Bieber e Scooter Braun

Por quase duas décadas, Justin Bieber e Scooter Braun foram inseparáveis — uma dupla que definiu uma geração da música pop. O que começou como uma descoberta casual no YouTube transformou-se numa parceria de bilhões de dólares, turnês mundiais, escândalos públicos e reinvenções calculadas. Mas agora, esse vínculo, que já foi considerado um dos mais fortes da indústria, parece ter chegado a um ponto final definitivo.

O rompimento entre artista e empresário — até então nunca oficializado — se consolidou em 2025, com um unfollow discreto de Bieber no Instagram marcando o que fontes de bastidores chamaram de “adeus silencioso”. Ao longo do último ano, enquanto Braun anunciava sua aposentadoria da gestão de carreiras e assumia integralmente o cargo de CEO da HYBE America, Bieber se afastava cada vez mais do antigo mentor. A relação, antes simbiótica, agora é marcada por auditorias, acusações cruzadas e uma distância pública notável.

A história dos dois começou em 2007, quando Braun, então um jovem executivo em busca do próximo fenômeno pop, encontrou um vídeo de um garoto canadense de 12 anos cantando Aretha Franklin. A mãe de Bieber, convencida após orações e reuniões com líderes religiosos, aceitou que Scooter assumisse a gestão do filho. O resto é história — de contratos com Usher a estádios lotados, de escândalos adolescentes a reviravoltas emocionantes como o “roast” do Comedy Central e o sucesso global de “Purpose”.

Mas os bastidores sempre foram mais turbulentos do que a narrativa oficial deixava transparecer. Crises públicas, prisões, reabilitação, disputas por poder, influência de terceiros (de Selena Gomez a Lil Twist, passando por Hailey Bieber e o pastor Judah Smith) e a sombra constante de interesses corporativos foram esculpindo fissuras profundas na relação.

Em 2023, rumores já apontavam para um distanciamento. Em 2024, a aposentadoria de Braun selou uma mudança de era. E em 2025, a tensão financeira veio à tona: Bieber teria recebido um adiantamento milionário por uma turnê que não cumpriu, e a dívida virou alvo de disputas contábeis entre o cantor, a AEG e a HYBE. Enquanto isso, ex-clientes de Braun — como Ariana Grande, Demi Lovato e J Balvin — também deixavam a SB Projects, aumentando a sensação de fim de ciclo.

Braun quebrou o silêncio no podcast Diary of a CEO, com uma declaração branda, mas reveladora: “Ele quer mostrar que consegue sozinho. E eu respeito isso.” Já Bieber, pai de primeira viagem e supostamente em estúdio para gravar uma sequência de Justice, mantém o silêncio — embora postagens enigmáticas e rumores sobre seu estado emocional circulem com frequência.

Com Hailey Bieber expandindo sua influência nos negócios e vendendo sua marca de beleza por US$ 1 bilhão, e Taylor Swift, eterna rival de Braun, finalmente recuperando o controle de seu catálogo, o cenário parece ter se invertido por completo.

Justin Bieber em estúdio: novo álbum a caminho?

Na última segunda-feira (30), o cantor norte-americano Justin Bieber publicou novas fotos em suas redes sociais revelando que está em estúdio, trabalhando em seu próximo álbum. As imagens empolgaram os fãs, que aguardam ansiosamente por um novo projeto desde 2021, ano do lançamento de seu último disco, Justice.

Nas fotos, Justin Bieber aparece descontraído, brincando com equipamentos de produção e simulando lutas com amigos dentro do estúdio. A legenda da publicação no Instagram continha apenas o número 17, o que gerou diversas teorias entre os seguidores sobre possíveis pistas relacionadas ao novo trabalho.

O último lançamento musical de Bieber foi a participação no remix de “Snooze”, faixa do álbum SOS, da cantora SZA, lançada em 15 de setembro de 2023. Desde então, o artista tem se dedicado à vida pessoal, priorizando seu relacionamento com a influencer Hailey Bieber e o nascimento de seu filho, Jack Blues Bieber.

Os rumores sobre novidades se intensificaram após o cantor alterar seu nome de usuário no Instagram de @justinbieber para @lilbieber. A mudança surpreendeu os fãs e gerou especulações sobre uma possível nova fase artística, talvez até sob um alter ego.

Relação de Justin Bieber com paparazzis

Nos últimos meses, Justin Bieber também esteve envolvido em polêmicas relacionadas à presença constante de paparazzi em sua vida pessoal. Em uma de suas aparições na praia, o cantor confrontou fotógrafos e desabafou sobre a sensação de perseguição, sugerindo que alguém estaria financiando essa exposição para desestabilizá-lo:

“Não tá caindo a ficha pra você que eu tô firme no que acredito… Eu sou um ser humano, c*, parado ao lado do meu carro na praia. Não sei quem diabos tá pagando pra me provocar, mas eu não sou a pessoa com quem vocês querem mexer.”

Em abril, ele voltou a tocar no assunto em suas redes sociais, pedindo a regulamentação da atuação dos profissionais da área e citando casos trágicos relacionados à perseguição de figuras públicas:

“Você acha que vou ser intimidado a sair justamente de onde minha influência é mais necessária? […] Vamos mesmo deixar esses babacas continuarem me tratando como lixo e não mudar nenhuma lei… Pessoas já tiveram que morrer por causa dessa m*—. A Princesa Diana é a primeira que me vem à cabeça. Que absurdo.”

Por conta de episódios como esses, Justin Bieber tem evitado aparições públicas. No entanto, foi visto recentemente no show do DJ e produtor Martin Garrix, realizado em Los Angeles no domingo (29).