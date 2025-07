Bruna Karla celebra 24 anos de carreira com DVD em São Paulo

A cantora carioca Bruna Karla anunciou a gravação de seu mais novo DVD ao vivo, marcada para 29 de julho no renomado Teatro Bradesco, em São Paulo.

A produção reúne quatro grandes nomes do segmento gospel para participações especiais no DVD da artista: Gabriela Rocha, Isaias Saad, Nesk Only e Raquel Lima como convidados especiais.

Com portões abertos às 20h e início às 21h, o evento promete registrar um capítulo importante dos 24 anos de carreira da cantora. O repertório cuidadosamente selecionado incluirá desde os clássicos que marcaram a trajetória de Bruna Karla, como os sucessos do aclamado álbum “Advogado Fiel” até composições inéditas.

A política de ingressos, já em vigor, foi pensada para democratizar o acesso: valores partem de R$ 50, com benefícios para estudantes, idosos, professores e pessoas com deficiência. O Teatro Bradesco, localizado na Rua Palestra Itália, 500, em Perdizes, foi escolhido por sua excelência técnica e capacidade para abrigar produções deste nível.

Bruna Karla perdura há décadas como uma das principais vozes da música gospel nacional, com uma trajetória marcada por oito DVDs anteriores e uma indicação ao Grammy Latino. O anúncio da gravação do DVD em São Paulo marca a nova fase da carreira da cantora, que segue como artista independente após mais de 20 anos como membro da gravadora MK Music.

Bruna Karla vence etapa de processo em briga judicial contra gravadora

Recentemente, após rompimento de contrato, Bruna Karla foi processada por sua antiga gravadora, a MK Music. A empresa alegou que a artista não cumpriu as cláusulas contratuais e deixou a gravadora de forma injustificada, o que pode arrecadar numa multa de R$2,5 milhões e na suspensão de sua agenda profissional.

Em nota pública compartilhada nas redes sociais, a cantora revelou que deixou a gravadora sem nenhum tipo de pendência, e afirmou que está tomando as medidas necessárias para sua defesa na Justiça.

“Diante das recentes noticias veiculadas, me sinto na obrigação de informar que cumpri integralmente o meu último contrato com a MK Music. Nele constava o periodo de 3 (três) anos de duração, mas permanecemos por 8 (oito) anos. Ao contrário do que é dito na Ação Judicial movida pela gravadora, não devo uma música ou produto sequer, fui além. Gravei 106 músicas ao total, sendo as inéditas em número superior ao estipulado”, escreveu a cantora por meio de nota.

Na primeira audiência, no entanto, a juíza responsável pelo caso concedeu uma vitória à cantora ao afirmar que faltam provas de que a gravadora possui os direitos alegados, além de mostrar ser desnecessário impedir a cantora de seguir com sua carreira antes que ela possa se defender e apresentar sua defesa.