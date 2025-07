Miley Cyrus rebate críticas por comportamento em autógrafos

Miley Cyrus decidiu quebrar o silêncio após ser alvo de críticas nas redes sociais por supostamente ignorar fãs durante um encontro surpresa em Londres, no último fim de semana. O evento marcou o lançamento exclusivo do vinil de Something Beautiful, novo álbum da cantora, e contou com a participação especial da supermodelo Naomi Campbell, que divide com ela os vocais da faixa Every Girl You’ve Ever Loved.

A iniciativa, segundo Miley, foi totalmente espontânea. Em um comunicado publicado em suas redes sociais nesta terça-feira (1), a artista explicou que o evento não estava previamente agendado. Ela e Naomi, ambas na capital inglesa na mesma semana, decidiram aproveitar o momento para proporcionar uma experiência inesperada aos fãs. “Quis presentear meus Smilers com algo especial”, escreveu a cantora, referindo-se à sua base fiel de admiradores.

No entanto, o que era para ser um encontro íntimo e memorável acabou gerando polêmica online. Um vídeo que circulou nas redes mostra Miley e Naomi conversando entre si enquanto fãs posam, aparentemente desconfortáveis, para fotos ao lado da mesa de autógrafos. A atitude foi interpretada por parte do público como desinteresse. Comentários como “insensível”, “fria” e “rude” passaram a pipocar em fóruns como Reddit e X (antigo Twitter).

Miley, por sua vez, atribuiu parte do mal-entendido às regras impostas pela loja de discos onde o evento ocorreu. “O local pediu que não fossem feitas fotos devido ao número inesperado de pessoas. Ainda assim, sabíamos que aquele momento precisava ser registrado”, justificou. Ela ainda agradeceu ao fotógrafo que conseguiu capturar imagens espontâneas da celebração.

Nos vídeos compartilhados por Miley, é possível ver momentos de descontração entre ela, Naomi e os fãs, com risos e breves interações. “A todos que vieram celebrar nosso single, nós amamos vocês”, escreveu a cantora, reforçando o tom de gratidão.

Apesar das críticas, muitos fãs saíram em defesa da artista, alegando que a logística do evento improvisado e a presença massiva de pessoas podem ter dificultado interações mais calorosas. “Ela fez isso de coração. Não era um meet & greet tradicional. Só o fato de ter dado esse presente já diz muito”, escreveu um usuário.

Miley Cyrus libera teaser de colaboração com Naomi Campbell

No último domingo (29), Miley Cyrus liberou o teaser da faixa Every Girl You’ve Ever Loved, com Naomi Campbell no Instagram.

Em um teaser de 40 segundos da música, Miley é vista em silhueta em um armazém envolto em neblina, com iluminação dramática e ventiladores industriais gigantes, com as duas mulheres desfilando em estilo de passarela ao som da batida vibrante da música, segundo a Billboard.

Vestindo um conjunto todo preto de shorts e jaqueta, completo com luvas pretas de malha, Cyrus canta e é interrompida pela exortação de Naomi Campbell para “pose, pose, pose, pose“, enquanto a estrela do glamour exibe um visual ousado de modelo enquanto Miley tira a jaqueta e veste apenas uma regata preta. Vale destacar que o teaser não revelou exatamente quando o videoclipe da música do álbum visual será lançado.

De acordo com a publicação, a letra da música, coescrita por Miley Cyrus e uma equipe de nove outros compositores, é uma combinação perfeita para Naomi, misturando os mundos da alta costura e do estrelato pop. “I match my bag to my new dress/ I’m still looking like a ten/ While my hair is a mess/ Yeah, and I’m gonna work it all night/ Till I get what I want”, canta Miley.

Naomi Campbell defende Miley Cyrus após críticas de fãs

Naomi Campbell saiu em defesa de Miley Cyrus após críticas sobre a postura da cantora durante uma sessão de autógrafos realizada em Londres no último fim de semana. O evento marcou o lançamento do single Every Girl You’ve Ever Loved, parte do novo álbum de Miley, Something Beautiful.

A supermodelo britânica participou ativamente da ocasião, já que contribui com versos falados na faixa e também estrela o videoclipe da música.

Pouco após o evento, diversos fãs usaram as redes sociais para relatar que tanto Miley quanto Naomi teriam sido “grosseiras” e pouco receptivas com o público. Alguns comentários sugeriram que as duas estavam mais focadas uma na outra do que em interagir com os fãs que compareceram para vê-las.

Em resposta indireta às críticas, Naomi Campbell publicou em seu perfil no Instagram uma série de imagens e vídeos do evento, acompanhadas de uma legenda carinhosa que exaltava Miley pela forma como lidou com os admiradores.

“@mileycyrus, que sessão de autógrafos divertida…! Obrigada por me receber ao seu lado para celebrar o lançamento do vinil de Every Girl You’ve Ever Loved em Londres”, escreveu a modelo de 55 anos. “Foi uma alegria passar a noite com você na minha cidade natal sua energia é contagiante, sua memória e gentileza com nossos fãs são incríveis. Você me fez rir a noite toda.”