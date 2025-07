Lorde renasce com “Virgin”: “Este álbum me destruiu e me recriou” - (crédito: TMJBrazil)

Lorde nunca soou tão crua — e tão livre. Com o lançamento de Virgin, seu quarto álbum de estúdio, a artista da Nova Zelândia abre um novo capítulo em sua carreira, um que ela mesma define como uma espécie de renascimento: “Este álbum me destruiu e forjou uma nova criatura em mim”, declarou em um texto publicado nas redes sociais, horas após o disco chegar às plataformas, na última sexta-feira (27).

O impacto do álbum não foi apenas artístico, mas profundamente pessoal. “Ainda estou em choque e maravilhada com o fato de tantos dos meus heróis terem trabalhado em Virgin. Isso me transformou”, escreveu ela, referindo-se aos produtores Jim-E Stack, Dan Nigro e Buddy Ross, que assinam a coprodução do projeto. “Colaborar com pessoas tão boas me mudou”, completou, prometendo uma homenagem especial a cada um deles.

Com letras que passeiam por dores íntimas, revelações sobre identidade e cicatrizes familiares, Virgin é um mergulho na vulnerabilidade. “Enquanto fazia o álbum, eu estava aprendendo a me amar nos momentos de mudança, crescimento, quebrantamento e totalidade”, confessou a cantora.

O disco já vinha sendo antecipado pelos singles “Man of the Year”, “Hammer” e “What Was That”. Mas é nas faixas inéditas — como “Shapeshifter”, “Current Affairs” e “GRWM” — que Lorde realmente entrega o coração. Segundo uma crítica da Rolling Stone, a artista “apaga partes de seu passado e abre espaço para a adulta em que se cristalizou”, entregando quase 40 minutos de um pop inquieto e cheio de texturas eletrônicas inesperadas.

Para marcar a chegada de Virgin, Lorde fez um show surpresa em Glastonbury, onde apresentou o álbum na íntegra. A performance, mantida em segredo até os minutos finais, viralizou nas redes sociais e foi descrita por fãs como “uma purificação em massa”.

Com um visual repaginado e uma sonoridade que mistura synthpop e confessionário, Lorde parece ter encontrado algo raro na música pop atual: uma nova versão de si mesma. E como ela mesma disse: “Estou tão orgulhosa de estar diante de vocês hoje como essa nova criatura. Obrigada, do fundo do meu coração — até as minhas células”.

Lorde faz revelação sobre composição de música de ‘Virgin’

Recentemente, Lorde falou sobre seu novo álbum, Virgin, que está repleto das músicas cruas e vulneráveis ??que ela já compôs.

Segundo a Billboard, em uma publicação celebrando o projeto três dias após seu lançamento, a estrela pop revelou qual dessas faixas foi a mais difícil de criar.

Na última segunda-feira (30), compartilhando a capa do novo álbum no Instagram, Lorde pediu aos fãs que comentassem suas músicas favoritas na lista de faixas antes de compartilhar “alguns fatos sobre o L4″ em uma lista. A cantora escreveu que “David” foi a primeira música que ela começou, mas uma das últimas que ela terminou, enquanto a última música que ela começou foi “Clearblue“.

A faixa que mais a desafiou, no entanto, foi “Favourite Daughter“, de acordo com a publicação. “A música mais difícil foi FD: compor, produzir e cantar“, Lorde compartilhou em sua legenda.

Vale destacar que a música aborda o complicado relacionamento dela com sua mãe, a poetisa Sonja Yelich.

Também em sua publicação, a artista falou sobre samplear “Morning Love“, de Dexta Daps, em “Current Affairs”, depois de sonhar com isso por oito anos: “É tão sexy e sombrio para mim, e eu adorei o contraste com a guitarra realmente orgânica e frágil“, escreveu ela. “Escrevi a maior parte da letra de [“Favourite Daughter”], o primeiro verso de [“Current Affairs”], o segundo verso de “Clearblue” e “David” pouco antes do amanhecer”, revelou Lorde.

Vale lembrar que ela retirou uma música da tracklist “de última hora” — mas ela pode aparecer algum dia. “Achei que isso diluía a visão!”, escreveu sobre a faixa cortada. “Uma das minhas favoritas, que compus com Fabi.”

“Alguns lados B realmente bons circulando por aí, na verdade.”, afirmou, insinuando que pode vir uma versão deluxe do disco em algum momento.

Lançado em 27 de junho, Virgin marca o primeiro álbum completo de Lorde em quatro anos. Seus trabalhos anteriores são: Pure Heroine (2013), Melodrama (2017) e Solar Power (2021). Todos os três projetos alcançaram o top 10 da Billboard 200.