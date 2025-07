Dove Cameron se entrega ao amor fatal e sensual de “Romeo”

Em sua fase mais sombria e sedutora, Dove Cameron mergulha em um romance proibido no clipe arrebatador de “Romeo”, lançado nesta sexta-feira (27). A faixa, sucessora de “French Girls”, marca não só uma nova direção sonora, mas também estética: com produção densa e atmosfera mitológica, a artista canta para um amante italiano que beira o perigoso – e impossível.

“É sobre um amor que parece predestinado, mítico, que consome tudo ao redor. Um amor um pouco perigoso e completamente desarmante”, definiu Cameron em comunicado.

O clipe, dirigido por Curry Tian, traduz essa intensidade visualmente: a cantora aparece entre dançarinos enigmáticos em uma mansão decadente, em meio a visões oníricas, como uma câmara de vidro onde seu Romeu, inerte, começa lentamente a despertar. É surreal, carregado de simbolismo e absolutamente teatral – uma assinatura cada vez mais presente na estética de Dove.

“Te dou aquele amor pelo qual você se mataria / Eu sangro vermelho, Valentino”, ela canta, misturando drama e sensualidade. “Não, eu não falo italiano / Mas eu gosto do jeito que você canta devagar.” A referência ao idioma adiciona uma camada de mistério – e até provocação – à letra. Damiano David, seria você?

Musicalmente, “Romeo” mantém a estética etérea que Dove vem explorando em faixas como “Too Much”, lançada em fevereiro. Os três singles sinalizam o prenúncio de um novo ciclo artístico da estrela, que recentemente brilhou como show de abertura de Dua Lipa e agora se prepara para uma fase ainda mais audaciosa em sua carreira musical.

O que Dove Cameron disse sobre a pausa na carreira

Após um período de afastamento para priorizar sua saúde mental, Dove Cameron retorna ao cenário artístico com força total. A cantora e atriz, agora com 29 anos, lança novos projetos musicais e televisivos, incluindo seu mais recente single, “Too Much”, e sua participação na adaptação para TV do suspense “56 Days”. No entanto, esse recomeço exigiu um profundo processo de reflexão e autodescoberta, como ela revelou recentemente.

“Sempre acreditei que entendia bem minha mente e sabia gerenciar minhas emoções. Mas, com o tempo, percebi que esse pensamento me impedia de reconhecer quando precisava parar e respirar”, confessou. “Foi só quando meu corpo e minha mente me deram sinais incontornáveis que percebi que era essencial dar um tempo e cuidar de mim.”

Esse período de pausa, embora inicialmente difícil, se mostrou transformador. “Senti um certo receio de me afastar sem que as pessoas soubessem exatamente o que estava acontecendo. Mas foi, sem dúvida, a melhor decisão que tomei e continua sendo o motivo pelo qual me sinto tão bem agora”, acrescentou a artista.

Agora, Cameron usa sua voz não apenas para cantar, mas também para defender a importância do cuidado com a saúde mental. Em uma iniciativa especial, ela se uniu à Wells Fargo Credit Cards para realizar o show “Everything Must Go”, um evento transmitido ao vivo em seus canais no YouTube e Instagram, marcado para 3 de abril. A apresentação terá um propósito nobre: os fãs poderão adquirir itens pessoais da artista, com a arrecadação destinada à National Alliance on Mental Illness (NAMI).

“Estou em um momento de mudança, crescimento e desapego”, contou Dove. “Escolher os objetos para essa iniciativa foi fácil porque sempre fui uma pessoa sentimental, que guarda tudo. Mas algumas peças, como um casaco que usei por anos e minha bolsa de estúdio, agora podem encontrar novos lares e contribuir para essa causa tão importante.”

Ao longo dos anos, a artista tem sido uma voz ativa na luta contra o estigma em torno das questões de saúde mental. “Sempre achei curioso que esse seja um tema que toca a todos nós de alguma forma, mas que, ao mesmo tempo, evitamos discutir”, afirmou. “Para mim, sempre foi libertador compartilhar o que sinto e perceber que não estou sozinha nisso. Quanto mais falamos sobre o assunto, mais normalizado ele se torna.”

Além da música, sua jornada pessoal também influenciou seu processo criativo. “Escrever este álbum foi como uma limpeza emocional”, revelou Dove Cameron. “Antes, sentia que precisava provar meu valor constantemente. Agora, faço arte por amor e prazer. Passei muito tempo me conhecendo e, pela primeira vez em anos, me sinto verdadeiramente feliz. Acho que não me sentia assim desde os meus dez anos.”