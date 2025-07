BTS anuncia novo álbum e turnê mundial para 2026

O grupo de K-pop BTS confirmou oficialmente seu aguardado retorno aos palcos. Após um hiato de quatro anos, os sete integrantes RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook anunciaram o lançamento de um novo álbum de estúdio para o segundo trimestre de 2026, seguido por uma turnê mundial que marcará a volta definitiva da banda como grupo completo.

A notícia foi revelada por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais do BTS, onde os integrantes expressaram entusiasmo pelo reencontro com os fãs e destacaram o comprometimento com o novo projeto.

“Vamos começar a trabalhar juntos em novas músicas a partir de julho deste ano. Este será um álbum em grupo, e cada integrante vai contribuir com suas ideias e sentimentos”, afirmaram. “Estamos encarando este projeto com a mesma energia de quando começamos.”

O retorno encerra um período de afastamento iniciado em 2022, quando os membros se dedicaram ao serviço militar obrigatório exigido pelo governo sul-coreano. Durante o intervalo, cada integrante lançou projetos individuais, mantendo vivo o nome do BTS nas paradas musicais e nas redes sociais, consolidando ainda mais a presença global do grupo mesmo em pausa.

Enquanto os fãs aguardam o álbum inédito de 2026, o BTS prepara o lançamento de outro grande projeto: seu primeiro álbum ao vivo. Intitulado Permission to Dance on Stage, o disco chega às plataformas digitais no dia 18 de julho de 2025, trazendo 22 faixas gravadas durante a turnê homônima.

O repertório inclui versões ao vivo de sucessos como “Dynamite”, “Butter”, “Life Goes On”, “Boy With Luv” e “ON”.

A pré-venda da versão física do álbum já está disponível desde 1º de julho, e o show completo da turnê pode ser assistido pelo Disney+, ampliando ainda mais o alcance do BTS para novos públicos.

BTS: Expectativas altas para o novo capítulo

O anúncio da nova fase do BTS reacende a empolgação da ARMY, nome dado à comunidade global de fãs do grupo. Com mais de uma década de trajetória, o BTS já ultrapassou fronteiras culturais e linguísticas, sendo reconhecido por suas mensagens de empoderamento, autocuidado e representatividade. A volta do grupo é vista como um marco não apenas para os fãs, mas para a indústria do entretenimento global, que acompanha de perto cada movimento da boyband mais influente do planeta.

O novo álbum e a turnê mundial prometem reviver o impacto do grupo no cenário musical, com promessas de inovação e maturidade artística. O BTS retorna mais forte, com novas experiências, carreiras solo consolidadas e uma legião de fãs pronta para recebê-los de braços abertos.