Lorde enfrenta compulsão e traumas em “Virgin”

Lorde renasce com “Virgin”: “Este álbum me destruiu e me recriou”

Lorde nunca soou tão crua — e tão livre. Com o lançamento de Virgin, seu quarto álbum de estúdio, a artista da Nova Zelândia abre um novo capítulo em sua carreira, um que ela mesma define como uma espécie de renascimento: “Este álbum me destruiu e forjou uma nova criatura em mim”, declarou em um texto publicado nas redes sociais, horas após o disco chegar às plataformas, na última sexta-feira (27).

O impacto do álbum não foi apenas artístico, mas profundamente pessoal. “Ainda estou em choque e maravilhada com o fato de tantos dos meus heróis terem trabalhado em Virgin. Isso me transformou”, escreveu ela, referindo-se aos produtores Jim-E Stack, Dan Nigro e Buddy Ross, que assinam a coprodução do projeto. “Colaborar com pessoas tão boas me mudou”, completou, prometendo uma homenagem especial a cada um deles.

Com letras que passeiam por dores íntimas, revelações sobre identidade e cicatrizes familiares, Virgin é um mergulho na vulnerabilidade. “Enquanto fazia o álbum, eu estava aprendendo a me amar nos momentos de mudança, crescimento, quebrantamento e totalidade”, confessou a cantora.

O disco já vinha sendo antecipado pelos singles “Man of the Year”, “Hammer” e “What Was That”. Mas é nas faixas inéditas — como “Shapeshifter”, “Current Affairs” e “GRWM” — que Lorde realmente entrega o coração. Segundo uma crítica da Rolling Stone, a artista “apaga partes de seu passado e abre espaço para a adulta em que se cristalizou”, entregando quase 40 minutos de um pop inquieto e cheio de texturas eletrônicas inesperadas.

Para marcar a chegada de Virgin, Lorde fez um show surpresa em Glastonbury, onde apresentou o álbum na íntegra. A performance, mantida em segredo até os minutos finais, viralizou nas redes sociais e foi descrita por fãs como “uma purificação em massa”.

Com um visual repaginado e uma sonoridade que mistura synthpop e confessionário, Lorde parece ter encontrado algo raro na música pop atual: uma nova versão de si mesma. E como ela mesma disse: “Estou tão orgulhosa de estar diante de vocês hoje como essa nova criatura. Obrigada, do fundo do meu coração — até as minhas células”.