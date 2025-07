Diddy é inocentado de tráfico sexual

Após sete semanas de julgamento, o rapper e empresário Sean “Diddy” Combs foi inocentado das acusações mais graves que enfrentava, incluindo extorsão e tráfico sexual. O veredicto foi anunciado nesta quarta-feira (2), em um tribunal federal dos Estados Unidos, e encerra um dos processos criminais mais comentados do ano.

No entanto, o artista foi condenado por transporte com o intuito de facilitação de prostituição, um crime federal que pode render até 10 anos de prisão por acusação.

A decisão foi tomada por um júri composto por oito homens e quatro mulheres, que deliberou por mais de 13 horas. Segundo informações da revista Rolling Stone, o júri inicialmente afirmou ter dificuldades em chegar a um consenso sobre a acusação de conspiração para extorsão, mas, após orientações do juiz Arun Subramanian, retomou as discussões e anunciou o veredicto final.

Durante a leitura da sentença, Diddy teria demonstrado alívio ao ouvir a palavra “inocente” associada às acusações mais pesadas. Ele agradeceu aos jurados e trocou acenos com sua equipe jurídica, enquanto membros de sua família comemoravam no tribunal com gritos de “Liberdade! Liberdade!”.

Apesar da absolvição das acusações principais, Diddy foi considerado culpado por envolvimento em transporte de pessoas com a intenção de facilitar a prostituição. A acusação está relacionada a episódios envolvendo a ex-namorada do artista, Cassie Ventura, e uma outra mulher identificada apenas como “Jane”. Ambas prestaram depoimentos contundentes ao longo do processo.

Ainda não foi definida a sentença oficial do artista, mas, segundo a revista Variety, cada uma das acusações pelas quais ele foi condenado pode resultar em até 10 anos de prisão. A defesa de Diddy tenta garantir sua liberdade mediante pagamento de uma fiança de US$ 1 milhão, mas os promotores alertaram que existe um “risco real” de fuga e minimizaram a proposta, pedindo cautela ao juiz.

Diddy: Caso envolve acusações de abuso, drogas e até explosão de carro

O processo contra Diddy ganhou grande repercussão em 2024, quando surgiram múltiplas acusações civis de abuso sexual, sequestro e extorsão. As denúncias afirmavam que o artista utilizava álcool e drogas para controlar suas vítimas. A ex-namorada Cassie Ventura alegou que foi constantemente monitorada, tendo seu celular e passaporte confiscados durante crises de raiva do cantor. Outro caso chocante citado no processo envolve a suposta explosão do carro do rapper Kid Cudi, em um ataque de ciúmes atribuído a Diddy.

A defesa do artista, liderada pelo advogado Marc Agnifilo, afirma que as acusações são “injustas” e que a condenação parcial representa um erro judicial. Diddy segue negando todas as alegações e aguarda a definição da sentença.