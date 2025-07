Música recusada por Anitta estreia na Billboard Hot 100

Uma música que poderia ter sido o quinto hit de Anitta na Billboard Hot 100 estreou esta semana na principal parada de singles dos Estados Unidos mas com outras vozes. Intitulada “Gabriela”, a faixa foi inicialmente gravada pela cantora brasileira, mas acabou sendo descartada.

De acordo com o colunista Leonardo Torres, do portal Popline, agora, lançada pelo grupo pop KATSEYE, o single figura na 94ª posição da Hot 100, consolidando-se como uma aposta da indústria global do pop.

Composta por Charli XCX, “Gabriela” chegou a ser gravada por Anitta durante as sessões de estúdio de seu álbum em espanhol, que vem sendo desenvolvido desde antes do projeto Funk Generation (2024). A versão com os vocais da brasileira circula em redes sociais e fóruns de fãs, mas Anitta optou por não lançar oficialmente a canção.

O destino da faixa mudou quando a gravadora HYBE, responsável por KATSEYE e referência mundial no modelo de gestão K-Pop, se interessou pela música. “Gabriela” acabou entrando no EP de estreia do grupo, Beautiful Chaos, e ganhou um videoclipe com participação especial da atriz hollywoodiana Jessica Alba reforçando o investimento na divulgação do material.

Além de Charli XCX, “Gabriela” conta com a coautoria de dois nomes de peso na indústria fonográfica: Andrew Watt, produtor responsável por sucessos de artistas como Bruno Mars e Lady Gaga, e John Ryan, um dos colaboradores do álbum vencedor do Grammy Short n’ Sweet, de Sabrina Carpenter. A combinação de talentos e o apoio da HYBE indicam que a faixa foi planejada com grande potencial comercial.

Com o lançamento do clipe e a estreia na Hot 100, “Gabriela” se tornou a primeira entrada do KATSEYE na parada norte-americana um feito significativo para um grupo em início de carreira. A presença na Billboard também consolida a relevância de composições descartadas por artistas consagrados que, em outras mãos, podem alcançar grande visibilidade.

Anitta e sua trajetória na Billboard

Apesar de não ter lançado “Gabriela”, Anitta já contabiliza quatro músicas na Billboard Hot 100. A primeira foi “Me Gusta” (com Cardi B e Myke Towers), que alcançou o 91º lugar em 2020. Depois vieram “Envolver” (70º lugar), o megahit “Bellakeo” (com Peso Pluma), que ficou 14 semanas na parada e chegou ao 53º lugar, e “São Paulo”, colaboração com The Weeknd, que conquistou a 43ª posição.

A trajetória da cantora brasileira nos Estados Unidos mostra sua consolidação como artista internacional. “Gabriela”, mesmo em outras vozes, reforça o peso de seu nome no mercado, já que a canção só chegou ao público por ter sido considerada, inicialmente, para o seu repertório.