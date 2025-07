Kendrick Lamar confirma show no Brasil e relembra parcerias

O anúncio do aguardado show de Kendrick Lamar no Brasil movimentou as redes sociais nesta semana. Aos 38 anos, o rapper norte-americano não apenas consolidou sua trajetória como um dos maiores nomes do hip hop contemporâneo, mas também cravou seu nome em colaborações históricas com artistas de diferentes gêneros — do R&B ao pop mainstream.

Conhecido por suas letras afiadas e sua estética sonora singular, Lamar sempre teve um faro apurado para parcerias de peso. Não é à toa que sua lista de feats inclui nomes como Taylor Swift, Rihanna, Beyoncé e The Weeknd. Com cada colaboração, ele prova sua versatilidade e sua habilidade de transitar por universos distintos sem perder a identidade.

Um dos encontros mais surpreendentes da última década foi com Taylor Swift, na faixa “Bad Blood”, em que o rapper adiciona rimas ácidas à versão remix da música, elevando sua potência comercial e artística. Já com Rihanna, em “Loyalty”, a química é inegável — tanto que a faixa rendeu um Grammy de Melhor Performance de Rap por Duo ou Grupo.

Outro momento memorável aconteceu ao lado de SZA, na faixa “All The Stars”, parte da trilha sonora do filme Pantera Negra. A música recebeu indicações ao Oscar, Grammy e Globo de Ouro, consolidando os dois artistas como representantes de uma geração que mistura arte, política e identidade.

Kendrick também deixou sua marca ao lado de Beyoncé, em duas faixas diferentes: “Freedom”, do álbum Lemonade, e “America Has a Problem”, no remix da era Renaissance. Ambas mostram um Lamar incisivo, que dialoga com o discurso de empoderamento e resistência da artista.

E a lista não para por aí. Sia, The Weeknd e o saudoso Mac Miller também dividiram microfones com o rapper, em faixas que misturam melodia, intensidade e experimentação sonora — como “The Greatest”, “Sidewalks” e “God Is Fair, Sexy Nasty”.

Kendrick Lamar confirma show único no Brasil em setembro; veja preços e detalhes

Nesta quarta-feira (2), tiveram início as vendas gerais para o show do rapper Kendrick Lamar no Brasil. A apresentação será realizada no dia 30 de setembro, no Estádio Morumbis, em São Paulo, como parte da turnê “Grand National Tour”. A turnê é promovida em parceria com a cantora norte-americana SZA, mas, até o momento, a artista de “Kill Bill” não foi confirmada para a data no Brasil.

Poucas horas após a abertura da venda geral, as meias-entradas para os setores Pista Premium, Pista Comum e Cadeira Superior já estavam esgotadas. O show marca o retorno de Kendrick Lamar ao país dois anos após sua apresentação no festival GP Week, em 2023, realizado no Allianz Parque — evento que também contou com nomes como Halsey, Machine Gun Kelly e Swedish House Mafia. Esta será a primeira apresentação solo de Kendrick no Brasil, fora do circuito de festivais.

Além do Brasil, Kendrick confirmou outras datas pela América Latina. A turnê passará por:

Cidade do México, México – 23 de setembro

Bogotá, Colômbia – 27 de setembro

São Paulo, Brasil – 30 de setembro

Buenos Aires, Argentina – 4 de outubro

Santiago, Chile – 7 de outubro

A abertura do show em São Paulo ficará por conta do duo argentino de rap Ca7riel & Paco Amoroso.

O repertório da “Grand National Tour” deve incluir os principais sucessos da carreira de Kendrick Lamar, além de músicas do álbum “GNX”, lançado em 2024. A pré-venda exclusiva para clientes do Banco Santander, patrocinador oficial do evento, foi realizada nos dias anteriores.

Confira os valores dos ingressos para o show de Kendrick Lamar:

Os valores dos ingressos da passagem da “Grand National Tour” já foram revelados, o ingresso mais caro sairá por R$990 na inteira. Confira abaixo os valores: