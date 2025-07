Mariah Carey finaliza novo álbum com baladas e clima de verão

A diva pop Mariah Carey confirmou oficialmente que terminou as gravações de seu aguardado 16º álbum de estúdio, sucessor do elogiado Caution, lançado em 2018. Em entrevista exclusiva ao Apple Music Studios, durante uma transmissão ao vivo para comemorar o 10º aniversário da plataforma, a artista revelou que o álbum já está finalizado e prestes a ser lançado.

“O álbum está pronto. Não quero falar muito para não estragar a surpresa, mas posso dizer que tem a minha cara — e tem baladas, sim”, afirmou Mariah, fazendo referência à letra de “It’s Like That”, sucesso de 2005. O novo projeto promete entre 11 e 12 faixas, e a cantora adiantou que um segundo single será lançado em breve.

Mariah descreveu o material como “com a cara do verão”, com batidas marcantes e a presença de suas tradicionais baladas românticas, que marcaram sua carreira desde os anos 90. A cantora, conhecida por seu alcance vocal impressionante e por seu estilo sofisticado de R&B e pop, também destacou que está animada com a energia do novo trabalho.

O novo álbum de Mariah Carey ganhou força com o lançamento do single “Type Dangerous”, lançado no mês passado. A faixa faz uma releitura do clássico “Eric B. Is President”, da dupla Eric B. & Rakim, de 1986. Durante a entrevista, a cantora contou que teve a ideia para a faixa de forma inesperada, enquanto jantava em Aspen: “Estava tocando no restaurante e eu pensei: ‘Meu Deus, amo essa música!’”.

Após essa inspiração, Mariah e sua equipe retornaram ao estúdio alguns meses depois para transformar o momento em música. A faixa marca uma nova fase criativa da cantora, misturando referências nostálgicas com uma sonoridade atual e moderna.

Mariah Carey: Colaboração com Anderson .Paak reforça expectativa

O entusiasmo em torno do novo álbum aumentou ainda mais quando Anderson .Paak, cantor e produtor vencedor do Grammy, revelou que está colaborando com Mariah Carey no projeto. Durante participação no quadro “Track Star”, nas redes sociais, ele acertou a música “Always Be My Baby”, de 1996, e aproveitou para contar que os dois estão “trabalhando juntos em novas músicas”. “Lembro de assistir aos clipes da Mariah na quinta série e me apaixonar”, brincou o artista.

Com seu histórico de hits como “We Belong Together”, “Hero” e “All I Want for Christmas Is You”, o novo trabalho de Mariah Carey é aguardado com grande expectativa pelos fãs. Se depender das prévias e da dedicação da cantora ao longo do processo, o projeto tem tudo para marcar mais um capítulo importante em sua consagrada trajetória.