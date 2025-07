Beyoncé recusou hit com Lady Gaga na primeira audição

Um dos maiores hinos pop do século 21 quase foi silenciado antes mesmo de nascer. Em entrevista recente à revista People, o lendário produtor Rodney “Darkchild” Jerkins revelou que “Telephone”, parceria icônica entre Lady Gaga e Beyoncé, por pouco não aconteceu — e o motivo surpreende: Queen B rejeitou a faixa na primeira escuta.

Segundo Darkchild, tudo começou com uma ligação direta de Lady Gaga. “Ela me disse que Beyoncé estaria aberta a uma colaboração, algo nessa linha”, contou. Animado com a possibilidade, o produtor imediatamente levou a ideia à intérprete de “Single Ladies”. Mas a recepção inicial foi fria.

“No primeiro play, Beyoncé foi direta: ‘Não consigo fazer isso. Não é meu estilo. Parece techno-pop demais’”, relembra. O comentário quase encerrou ali a possibilidade de colaboração, mas Jerkins não desistiu. “Pedi 30 minutos. Voltei ao estúdio com os compositores e refiz a faixa: adicionei R&B, um toque de hip-hop no segundo verso, deixei o ritmo mais lento e mais soulful.”

O prazo era apertado — menos de 24 horas para entregar a nova versão. Mas o esforço valeu. “Poucas horas depois, recebi os vocais de Beyoncé. Ela entrou de cabeça”, disse o produtor, que também assina sucessos de nomes como Destiny’s Child (“Say My Name”), Whitney Houston (“It’s Not Right But It’s Okay”) e Sam Smith (“Stay With Me”).

Lançada em 2010, “Telephone” se tornou um marco cultural, não apenas pelo som, mas também pelo videoclipe cinematográfico que consolidou a química artística entre Gaga e Beyoncé — uma colaboração que quase foi engavetada antes mesmo de ganhar vida.

Beyoncé enfrenta falha técnica em show e fica presa no ar

Beyoncé viveu um momento de tensão durante o primeiro show da aguardada turnê “Cowboy Carter“, realizado no último sábado (28) no estádio NRG, em Houston, Texas, sua cidade natal.

Durante a performance da faixa country “16 Carriages”, a cantora ficou temporariamente presa no ar após um problema técnico com o carro cenográfico que a transportava sobre o público.

A superestrela foi içada por um carro vermelho suspenso uma estrutura projetada para sobrevoar a plateia e permitir que fãs de todas as áreas do estádio a vissem de perto.

No entanto, a estrutura apresentou falha no meio da música: o veículo inclinou-se perigosamente para o lado e parou de se mover, ficando preso e oscilando no ar. O momento foi registrado por diversos fãs nas redes sociais.

Ao notar o mau funcionamento, Beyoncé manteve a calma e interrompeu a apresentação ao fim do primeiro verso. Gritando “Pare, pare, pare!”, ela sinalizou para a equipe técnica, que rapidamente interveio. O carro foi então cuidadosamente abaixado até o chão, e a cantora foi retirada em segurança, sem sofrer nenhum ferimento.

Beyoncé retorna ao palco e show continua normalmente

Após o susto, Beyoncé retornou ao palco principal para finalizar a apresentação de “16 Carriages” sob aplausos do público. A plateia, inicialmente preocupada, reagiu com alívio e entusiasmo ao ver a cantora de volta ao centro do palco com seu habitual profissionalismo.

Mais tarde, a Parkwood Entertainment, empresa de gestão artística e produtora da turnê da artista, divulgou um comunicado oficial em seu perfil no Instagram. Segundo a nota, o episódio foi causado por um problema técnico e não resultou em ferimentos.

“Hoje à noite, em Houston, no Estádio NRG, um problema técnico fez com que o carro voador, um acessório que Beyoncé usa para circular pelo estádio e ver seus fãs de perto, tombasse. Ele foi rapidamente baixado e ninguém se feriu. O show continuou sem incidentes”, dizia o comunicado.

Apesar do contratempo, a estreia da turnê “Cowboy Carter” manteve o padrão de excelência associado aos grandes espetáculos de Beyoncé. A apresentação contou com cenografia impressionante, figurinos elaborados e um repertório que equilibra os sucessos pop da artista com sua fase mais recente voltada à música country.

O incidente acabou se tornando apenas um detalhe em uma noite repleta de emoção para os fãs da cantora. O profissionalismo de Beyoncé diante da adversidade foi amplamente elogiado nas redes sociais, com internautas destacando sua postura calma e comprometida com a entrega do espetáculo.