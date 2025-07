Doja Cat confirma que novo álbum “Vie” será voltado ao pop

A cantora Doja Cat revelou que seu quinto álbum de estúdio, intitulado “Vie”, será predominantemente pop, contrariando declarações anteriores em que afirmava não querer mais seguir nesse caminho musical. Em entrevista à revista V Magazine, publicada nesta terça-feira (2), a artista de 29 anos compartilhou detalhes sobre a sonoridade do projeto e refletiu sobre sua relação com o gênero.

Conhecida por hits como Say So e Kiss Me More, Doja Cat (nome real Amala Dlamini) afirmou que, apesar de já ter declarado publicamente sua frustração com o pop — em um tuíte de 2023, ela disse que o estilo havia deixado de ser empolgante , agora encara o gênero com outra perspectiva. “Quero ter autoconsciência suficiente para admitir que este é um projeto movido pelo pop”, disse. “Sei que consigo fazer música pop, e pop é simplesmente popular.”

Durante a entrevista, Doja Cat explicou que o novo trabalho flerta com elementos dos anos 80, utilizando sintetizadores, samples lo-fi e texturas que remetem à infância, ainda que não estejam necessariamente ligados a uma época específica. “Quis brincar com essa nostalgia, usando sons e elementos que despertam memórias antigas, mas com uma abordagem moderna”, afirmou.

Ela também destacou a evolução de suas habilidades vocais e a maior consciência de sua voz como instrumento. “Às vezes me surpreendo com o que consigo fazer agora, porque eu não conseguia cantar… Tenho muito mais conhecimento de como usar minha voz do que jamais tive na vida.” Essa maturidade vocal, segundo a cantora, será uma das marcas de Vie.

Apesar da empolgação com o projeto, Doja Cat não revelou a data oficial de lançamento do álbum. No entanto, os fãs já especulam que novas faixas poderão ser divulgadas ainda neste segundo semestre, possivelmente acompanhadas de uma turnê.

Doja Cat: Reaproximação com o pop gera debate

Ao abordar as críticas que o pop costuma receber, especialmente de setores que o consideram um gênero superficial ou direcionado apenas a certos públicos, Doja foi direta: “Há quem veja o pop como um tipo de futebol para meninas e gays. Mas é música. E música é arte, não deveria ser tratada com menos respeito só por ser popular.”

A volta ao pop com Vie marca um novo momento em sua carreira, equilibrando o sucesso comercial com a vontade artística de explorar sons diferentes. Desde o lançamento de Scarlet, em setembro de 2023, a artista já vinha demonstrando interesse por novas estéticas sonoras, agora concretizadas com essa nova produção.

Com Vie, Doja Cat sinaliza não só um retorno às origens pop, mas também uma afirmação de sua identidade artística multifacetada, pronta para conquistar novos públicos e consolidar ainda mais sua posição na cena musical global.