Kanye West é barrado na Austrália após lançar música pro Hitler

O rapper Kanye West teve seu visto cancelado pelas autoridades da Austrália e está proibido de entrar no país após o lançamento da música “Heil Hitler”, em que exalta o ditador nazista Adolf Hitler.

A decisão foi tomada pelo Departamento de Assuntos Internos do país, após forte repercussão negativa em torno da nova faixa, lançada em maio, e dos reiterados comentários antissemitas do artista nas redes sociais.

A medida impede que Kanye visite o país natal de sua esposa, Bianca Censori, com quem mantém um relacionamento polêmico e altamente midiático. Apesar de rumores sobre uma breve separação no início do ano, os dois teriam retomado o casamento recentemente, segundo fontes próximas.

Durante uma entrevista ao programa Afternoon Briefing da emissora ABC, o Ministro do Interior australiano, Tony Burke, confirmou a revogação do visto e afirmou que o conteúdo divulgado pelo rapper ultrapassou os limites aceitáveis.

“Você vai cantar e promover esse tipo de nazismo? Nós não precisamos disso na Austrália”, declarou o ministro. “Temos problemas suficientes neste país sem importar deliberadamente a intolerância.”

A decisão das autoridades não se baseou apenas na polêmica letra da canção, mas também no histórico recente de postagens antissemitas feitas por Kanye West no X (antigo Twitter), onde ele chegou a declarar seu amor por Hitler e a se autodenominar nazista. As declarações já haviam gerado reações públicas negativas de organizações judaicas, celebridades e até ex-aliados do artista.

“O que não é sustentável é importar ódio”, disse Burke, respondendo a uma pergunta sobre a possibilidade de manter a proibição mesmo diante da carreira internacional do cantor. Ele enfatizou que, independentemente do tipo de visto solicitado, todos os pedidos são analisados à luz da legislação local e dos valores democráticos do país.

O ministro também afirmou que Kanye havia visitado a Austrália diversas vezes no passado e tinha laços familiares na região. No entanto, diante do teor ofensivo da nova música e do discurso reiterado de intolerância, a permanência do rapper foi considerada incompatível com os princípios da sociedade australiana.

Kanye West: Polêmicas comprometem carreira internacional de Kanye

A decisão do governo australiano pode impactar a agenda internacional de Kanye West, que já vinha enfrentando dificuldades para realizar turnês e promover seus projetos musicais fora dos Estados Unidos. A exclusão de plataformas de streaming e o rompimento com marcas e empresários já haviam sinalizado as consequências de sua postura radical.

A equipe do rapper não se pronunciou oficialmente até o momento sobre a proibição ou sobre possíveis ações legais. Enquanto isso, organizações internacionais de direitos humanos elogiaram a postura da Austrália, destacando que a medida representa um importante recado contra a banalização de símbolos ligados ao nazismo e ao ódio étnico.