Kesha muda verso de música e manda recado sobre P. Diddy

A cantora Kesha alterou publicamente a letra de sua canção de sucesso “Tik Tok”, lançada em 2010, como forma de demonstrar apoio às vítimas de violência e abuso sexual. A mudança acontece após diversas acusações contra o rapper Sean “Diddy” Combs, incluindo crimes como abuso físico, estupro, tráfico sexual e transporte para fins de prostituição.

Durante uma apresentação no festival Coachella, em abril de 2024, Kesha surpreendeu o público ao cantar a nova versão da faixa, substituindo o verso “Acorde de manhã me sentindo como P. Diddy” por “Acorde de manhã como fk P. Diddy**”. A alteração logo repercutiu nas redes sociais e se tornou um símbolo de posicionamento claro da artista em meio às acusações que envolvem o rapper norte-americano.

Em entrevista à revista People, publicada nesta semana, Kesha explicou os motivos por trás da decisão. “Eu não tolero abusos na minha casa”, afirmou. “Quero que as pessoas saibam que estamos ouvindo, que nos importamos e que reconhecemos o quanto tudo isso é sério. Essa foi a minha maneira de assumir responsabilidade por uma referência que já não faz mais sentido dentro da minha história.”

Kesha: Mudança no repertório reforça posicionamento da artista

A iniciativa de Kesha também é parte de uma proposta maior: regravar oficialmente a música com a nova letra, algo que a artista já confirmou em entrevistas e publicações. “Essa música marcou uma geração, mas a maneira como enxergamos o mundo mudou. Eu mudei. Não posso ignorar o que está acontecendo”, disse ela à People.

A referência original a Diddy na música fazia parte do contexto da época, quando o rapper ainda era amplamente admirado por sua influência no hip hop e na cultura pop. No entanto, após as graves denúncias feitas por Cassie Ventura, ex-namorada de Diddy, e outras mulheres, Kesha optou por reposicionar a narrativa.

Ventura entrou com uma ação judicial em novembro de 2023, acusando Combs de agressões, estupro e controle coercitivo ao longo de seu relacionamento. O caso foi encerrado em um acordo um dia depois, mas desencadeou investigações adicionais que culminaram na prisão de Diddy em setembro de 2024. Ele foi posteriormente considerado culpado por duas acusações de transporte para fins de prostituição, embora tenha sido absolvido das acusações de conspiração e tráfico sexual.

Após a divulgação do veredito no tribunal federal de Nova York, Kesha usou suas redes sociais para prestar solidariedade a Cassie Ventura. Em publicação na plataforma X (antigo Twitter), a cantora escreveu: “Cassie, eu acredito em você. Eu te amo. Sua força é um farol para cada sobrevivente.”

A atitude de Kesha foi amplamente elogiada por fãs e ativistas de direitos humanos, que viram na mudança da letra um gesto significativo de empatia e responsabilidade artística. Reposicionar sua própria obra diante de contextos delicados reafirma o compromisso da cantora com temas sociais importantes.