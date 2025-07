Post Malone cai do palco ao brindar fã durante show nos EUA

Durante uma apresentação no último dia 21 de junho, o cantor Post Malone protagonizou um momento inesperado ao cair do palco enquanto tentava brindar com um fã. O incidente aconteceu no State Farm Stadium, em Glendale, Arizona, durante sua turnê Big A*s Stadium Tour.

Apesar do susto, o artista se levantou rapidamente e deu continuidade ao espetáculo, demonstrando profissionalismo e empatia com o público.

O episódio foi registrado por fãs e viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. No vídeo, Post Malone cujo nome verdadeiro é Austin Richard Post aparece caminhando até a beira da plataforma enquanto canta sua canção de 2024, “Pour Me A Drink”, uma das faixas mais recentes de seu repertório.

O artista tenta interagir com um fã da primeira fila erguendo seu copo para um brinde simbólico, mas no momento do gesto, uma barreira cede e o cantor despenca para fora do palco.

Os gritos da plateia evidenciam o susto coletivo, mas em poucos segundos, o músico de 29 anos se levanta e continua a apresentação como se nada tivesse acontecido. A atitude foi elogiada por internautas, que destacaram sua entrega no palco e sua conexão com os fãs.

Post Malone: Fãs se solidarizam e celebram a reação do cantor

Nas redes sociais, muitos fãs demonstraram carinho e preocupação com o estado de saúde de Post Malone. O vídeo publicado no TikTok foi legendado com a frase: “Sinto MUITO, Austin. Eu te amo! Que show incrível.” Até o momento, os representantes oficiais do artista não se pronunciaram sobre o incidente.

Essa não é a primeira vez que o cantor sofre uma queda durante uma performance ao vivo. Em setembro de 2022, durante o show da turnê Twelve Carat Tour em St. Louis, ele caiu ao pisar em um buraco do palco criado para o suporte de sua guitarra. Na ocasião, a queda resultou em dores visíveis, mas Post também optou por concluir o show, agradecendo o público por sua paciência: “Obrigado, pessoal, pelo apoio e pelo carinho. E obrigado por terem ficado por aqui mesmo tendo levado uma surra”, declarou em vídeo divulgado nas redes.

Apesar dos incidentes, Post Malone segue firme em sua agenda de apresentações. O próximo show da turnê está marcado para o dia 8 de agosto, na Romênia, onde fãs aguardam ansiosamente por mais uma performance energética e interativa característica já consolidada do artista.

Reconhecido por sucessos como “Circles”, “Rockstar” e “Sunflower”, Post Malone mantém uma das carreiras mais sólidas e versáteis da música contemporânea, combinando pop, rap e rock com um estilo único.