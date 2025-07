Miley Cyrus conquista estrela na Calçada da Fama de Hollywood

Miley Cyrus é a mais nova artista a conquistar uma estrela na icônica Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. A cantora e atriz, que ficou conhecida mundialmente em 2006 ao protagonizar a série “Hannah Montana” no Disney Channel, foi anunciada como uma das homenageadas da próxima cerimônia promovida pela Câmara de Comércio de Hollywood.

Com 32 anos, Miley se junta a um grupo seleto de ex-estrelas da Disney que foram reconhecidas na famosa avenida. Antes dela, apenas Britney Spears e Christina Aguilera que também iniciaram suas carreiras na companhia haviam conquistado o mesmo feito. Britney foi homenageada em 2003, aos 21 anos, tornando-se a pessoa mais jovem até então a ganhar uma estrela. Já Christina foi eternizada em 2010, aos 30 anos.

Ambas começaram na indústria ainda crianças e trabalharam juntas no clássico programa infantil “The Mickey Mouse Club”, nos anos 90, ao lado de outros futuros ícones da música como Justin Timberlake, que também possui sua estrela na Calçada da Fama.

Miley Cyrus relembra infância ao celebrar conquista

Miley Cyrus compartilhou nas redes sociais uma mensagem emocionada celebrando o reconhecimento. Ela relembrou os primeiros anos em Los Angeles, quando se mudou com a família de Nashville em busca de oportunidades na indústria do entretenimento.

“Quando cheguei a Los Angeles, ainda pequena, minha família se hospedava em um hotel na Hollywood Blvd. Eu fazia caminhadas noturnas com meu pai quando ninguém o reconhecia. Íamos às lojas de presentes, comprávamos réplicas do Oscar e produtos da Marilyn Monroe. Estar agora eternizada nesta lendária avenida, cercada pelos ícones que me inspiraram, parece um sonho”, escreveu a artista.

A cerimônia de inauguração da estrela de Miley está prevista para acontecer em 2026. A conquista coincide com o lançamento de seu álbum mais recente, “Something Beautiful”, lançado neste ano. Curiosamente, uma das faixas do projeto se chama “Walk of Fame”. No videoclipe da canção, Miley aparece dançando pela própria Calçada da Fama e, em uma das cenas finais, deita-se sobre a estrela do ator Arnold Schwarzenegger. A escolha não é aleatória: ela já teve um relacionamento com Patrick Schwarzenegger, filho do astro de Hollywood.

A estrela na Calçada da Fama reforça a relevância e o impacto de Miley Cyrus no cenário artístico. Com mais de 15 anos de carreira, a artista já transitou com sucesso entre televisão, cinema e música, colecionando hits e prêmios importantes.

Mais do que uma homenagem simbólica, a estrela eterniza sua trajetória ao lado de lendas que marcaram gerações. O feito também destaca a influência contínua de Miley não apenas como ex-estrela da Disney, mas como uma artista consolidada e respeitada na indústria.