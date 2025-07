Doja Cat promete revolução pop com álbum ‘Vie’

Doja Cat está de volta e pronta para desafiar as expectativas mais uma vez. Após meses de mistério e provocações nas redes sociais, a vencedora do Grammy revelou à revista V, nesta terça-feira (1º de julho), que seu novo álbum, Vie, será lançado no outono — e deve marcar uma virada significativa em sua sonoridade.

“Quero ter autoconsciência suficiente para admitir que este é um projeto movido pelo pop”, declarou a artista de 29 anos. Para alguém que, em 2023, criticou a lógica da indústria por priorizar o que é “vendável e palatável”, a fala marca uma reviravolta surpreendente — mas nada menos que autêntica. “Pop é só o que é popular. E, por algum motivo, virou um esporte para quem não está jogando — apenas assistindo e julgando”, explicou.

Apesar da pegada pop, Doja deixa claro que Vie não será diluído. A artista promete um álbum que mistura rap afiado e confissões sinceras sobre amor, desejo e autoconhecimento. “A proposta gira em torno de romance, sexo, e como os relacionamentos moldam não só nossas conexões com os outros, mas com nós mesmos”, afirmou.

O novo trabalho parece surgir em resposta a um cansaço coletivo com a narrativa das desilusões. “Tem muita música por aí dizendo ‘estamos exaustas dos homens’. Eu tenho uma faixa assim, sim. Mas há muitas formas de dizer isso”, brincou. Segundo ela, o disco é também uma carta de esperança: “Quero falar sobre amor como eu gostaria que ele fosse. Um amor com presença, com doçura. Sinto falta disso.”

Doja também refletiu sobre sua busca por autenticidade e amadurecimento artístico. “O que eu mais quero agora é me afastar do vício pelo sucesso. Meu foco tem que estar no som, no verso, na intenção. Quero que cada batida conte.”

Mesmo sem liberar singles, a cantora tem se mantido presente com colaborações de peso — como “Lose My Mind”, na trilha sonora de F1, ao lado de Don Toliver, e o feat com Lizzo em “STILL CANT FUH”, onde despeja rimas afiadas. Tudo isso enquanto o hype para Vie só cresce.

Seu último álbum, Scarlet, lançado em 2023, estreou em 4º lugar na Billboard 200 e mostrou que Doja Cat sabe como movimentar o jogo. Agora, com Vie, ela promete não apenas jogar — mas redesenhar as regras.

Don Toliver e Doja Cat lançam nova música ‘Lose My Mind’

Na última quarta-feira (30), Don Toliver e Doja Cat uniram forças para lançar a nova música Lose My Mind, que fará parte da trilha sonora do filme F1.

Segundo a Billboard, Don Toliver liberou o videoclipe de Lose My Mind após divulgar a música apenas 24 horas antes. A música fará parte da trilha sonora do novo filme F1, e no vídeo, Don e Doja se vestem para uma corrida, com o primeiro pulando atrás de seu próprio carro de corrida e a segunda sendo mexida enquanto cospe barras de ferro venenosas.

Vale destacar que F1 The Album será lançado no mesmo dia que o Apple Original Film, em 27 de junho, e serve como trilha sonora oficial do filme estrelado por Brad Pitt e Damson Idris como pilotos de Fórmula 1.

Vale lembrar que Lose My Mind também não é a primeira vez que ele assume o volante de uma trilha sonora baseada em carros velozes. Há quatro anos, ele se uniu a Lil Durk e Latto em “Fast Car“, para a Trilha Sonora Original do Filme Velozes e Furiosos 9.

De acordo com a publicação, “Lose My Mind” também marca a segunda vez que Doja contribui com uma música original para a trilha sonora de um filme, depois de ter feito “Vegas” para Elvis em 2022. “Vegas” alcançou a décima posição na Billboard Hot 100 e alcançou o primeiro lugar tanto na Pop Airplay quanto na Rhythmic Airplay.

Atualemte, Doja tem trabalhado para divulgar seu quinto álbum de estúdio, Vie. Ela divulgou uma suposta lista de faixas para o projeto algumas semanas atrás, deixando os fãs curiosos para o que está por vir.

Doja Cat compartilha suposta tracklist do novo álbum ‘Vie’

Doja Cat compartilhou nas redes sociais o que parece ser a prévia mais recente de seu próximo álbum, Vie.

Segundo a Billboard, a lista inclui 16 músicas, sem informações adicionais sobre data de lançamento ou primeiro single. “Não me perguntem onde está o crack agora“, legendou a publicação que não incluía uma das músicas da lista anterior, “Crack“.

Vale lembrar que em novembro de 2024 ela postou e rapidamente apagou uma lista de 13 músicas que incluía as canções “Break My Heart”, “Take Me Dancing”, “Anything”, “Ain’t News”, “Turn the Lights On”, “Slow Burn”, “Wood Holly” e “Appreciation”.

A nova lista de faixas inclui: “Turn the Lights On”, “Slide”, “One More Time”, “Make It Up”, “Lipstain”, “Kink”, “Jealous Type”, “I Like You”, “Happy”, “Gorgeous”, “Couples Therapy”, “Come Back”, “Cards”, “Amen”, “All Mine” e “Acts of Service”.

De acordo com a publicação, fãs gravaram uma live no Instagram no fim de semana, na qual Doja apresentou uma prévia da faixa “Jealous Type”.

Vale destacar que em março, Doja também deu uma prévia das faixas “Acts of Service” e “Lipstain”.

O último álbum de Doja Cat, Scarlet, de 2023, foi a continuação do sucesso Planet Her, de 2021. Ela alcançou a quarta posição na Billboard 200 e a segunda na parada Top Rap Albums. A cantora também lançou Scarlet 2 CLAUDE Deluxe Edition em maio e, no início de 2025, se juntou a Lisa e Raye em “Born Again“, e a Jack Harlow em sua música “Just Us”.