Mariah Carey confirma novo álbum com baladas inéditas

Após um hiato de sete anos sem lançar um disco de estúdio, Mariah Carey anunciou que seu novo álbum está finalizado — e, para a alegria dos fãs, ele contará com suas icônicas baladas românticas. A revelação aconteceu durante uma entrevista com Zane Lowe e Ebro Darden em comemoração aos dez anos da Apple Music.

No encerramento da conversa, Lowe perguntou quais eram os próximos passos da cantora depois de “Type Dangerous”, seu mais recente single. Sem entrar em muitos detalhes, Carey confirmou que o álbum está a caminho. “Bom, é o álbum que vai ser lançado”, disse com discrição. “Não quero contar muito sobre ele, porque simplesmente não quero revelar tudo, sabe?”

Mesmo com o tom reservado, alguns detalhes foram revelados: o novo trabalho terá entre 11 e 12 faixas — “não sei se são 11 ou 12”, admitiu ela — e sim, as “grandes baladas da Mariah” estão de volta. “Podemos. Sim. Temos algumas baladas da Mariah”, disse ao ser pressionada por Darden.

O próximo single também já está a caminho. Segundo a cantora, o lançamento está previsto para breve. “Estou muito animada com ele. Tem muito a cara do verão. Gosto da batida também”, adiantou, sugerindo uma sonoridade mais dançante e leve para acompanhar a estação.

Desde o lançamento de Caution, em 2018, Mariah tem mantido uma presença discreta no cenário musical, optando por relançamentos comemorativos de álbuns consagrados como Butterfly e The Emancipation of Mimi, além da coletânea The Rarities, de 2020. Colaborações pontuais, como remixes com Ariana Grande e Latto, também mantiveram seu nome em evidência.

Mariah Carey libera clipe do novo single ‘Type Dangerous’

Uma semana depois de lançar o novo single lançamento do single Type Dangerous, Mariah Carey liberou o videoclipe da faixa.

Segundo a Billbord, no visual dirigido por Joseph Kahn, a cantora faz sua grande chegada em um vestido de noite brilhante.

Vale destacar que o vídeo captura a vibe glamourosa e o humor da cantora pop. Ao longo de sete atos, a ela chama a atenção e lida com Mr. Player, Mr. Danger, Mr. Traitor, Mr. Racer, Mr. Dealer e, finalmente, o YouTuber MrBeast, que entra no Ato 7.

Vale lembrar que seu último álbum completo foi Caution, de 2018, que alcançou o top 5 da Billboard 200. De acordo com a publicação, recentemente ela deu a entender que MC16, seu tão aguardado 16º álbum, pode ser lançado em breve.

Recentemente, Mariah comemorou o 20º aniversário de The Emancipation of Mimi com o lançamento em maio de uma edição deluxe de aniversário com vários discos do LP, com remixes, faixas bônus, mixagens para rádio e cortes a cappella.

Mariah Carey assina contrato com gravadora independente para vários álbuns

Mariah Carey, estrela do pop e R&B, acaba de dar um grande passo em sua carreira ao assinar um contrato multimilionário para a produção de vários álbuns com a Gamma, uma empresa independente de música liderada por Larry Jackson. Esse acordo marca uma nova fase para a cantora, que está preparando o lançamento de seu 16º álbum de estúdio, intitulado MC16.

A parceria com a Gamma representa uma mudança significativa para Mariah Carey, que anteriormente estava vinculada à Epic Records, empresa da Sony Music Entertainment, onde lançou seu último álbum, Caution, em 2016. Agora, com total liberdade criativa, a artista busca explorar novas sonoridades e expandir seu legado musical.

Segundo Carey, essa nova fase permitirá que ela conte sua própria história e crie livremente, sem as limitações impostas por grandes gravadoras.

O primeiro single dessa nova era, Type Dangerous, já foi lançado e promete ser um grande sucesso. A música traz uma produção sofisticada e elementos que remetem ao estilo clássico de Carey, ao mesmo tempo em que incorpora influências modernas. A cantora também revelou que deseja alcançar um feito histórico: empatar com os Beatles no número de músicas que chegaram ao topo da Billboard Hot 100.

Atualmente, Mariah Carey tem 19 hits número 1, enquanto os Beatles possuem 20.

Além do novo álbum, Carey está envolvida em outros projetos importantes. Em setembro, ela será uma das atrações principais do festival The Town, em São Paulo, e também participará do evento Amazônia Para Sempre, em Belém (PA), reforçando seu apoio à preservação ambiental. Esses compromissos demonstram sua conexão com o público brasileiro, que sempre foi um dos mais apaixonados por sua música.