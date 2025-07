Demi Lovato apaga tatuagens e atiça fãs com mistério

Demi Lovato está oficialmente na sua fase TikTok — e ninguém está reclamando. A cantora, conhecida pela voz poderosa e pela autenticidade nas redes, tem alimentado especulações fervorosas entre os fãs nas últimas semanas. A razão? Além dos vídeos engraçados que publica com frequência, Demi parece estar deixando pistas muito claras de que a nova era musical está mais próxima do que se imagina.

Nesta terça-feira (1º), a artista publicou um novo clipe no TikTok e um detalhe visual não passou despercebido pelos fãs mais atentos: todas as suas tatuagens estavam cobertas. O visual “clean”, sem nenhum traço à mostra, acendeu o alerta dos lovatics. Para muitos, essa mudança pode indicar que Demi está envolvida em gravações — talvez um videoclipe? Talvez o lead single do próximo álbum?

No vídeo, a cantora celebra os 10 anos do single “Cool for the Summer” com a legenda provocadora: “Uma década desde ‘Cool For The Summer’, e estou apenas começando”. A declaração deixou os fãs em polvorosa, ainda mais somando com as pistas visuais.

Mas os indícios não param por aí. Um novo registro no banco da JASRAC, organização japonesa de direitos autorais, revelou que Demi teria assegurado o uso de um sample poderoso: nada menos que “Crazy in Love”, um dos maiores hits de Beyoncé. Lançada em 2003, a faixa foi o primeiro grande sucesso solo de Queen B e liderou a Billboard Hot 100 por oito semanas seguidas. Agora, ela pode estar prestes a ganhar uma nova vida na voz de Demi.

Se confirmado, o sample seria um marco importante na nova fase da cantora — que vem trabalhando no sucessor de HOLY FVCK (2022). E o timing não poderia ser melhor: depois de Beyoncé dividir o palco com Miley Cyrus na “COWBOY CARTER TOUR”, os fãs começam a vislumbrar uma conexão mais ampla entre as ex-Disney stars.

O casamento de Demi Lovato com Jordan Lutes

Demi Lovato está oficialmente casada! Segundo informações confirmadas pela revista Vogue dos Estados Unidos, a cantora trocou alianças com Jordan Lutes no último sábado (24), durante uma cerimônia reservada realizada na Califórnia. O casal, que ficou noivo em 2023 e iniciou o relacionamento em 2022, selou a união em meio ao fim de semana do Memorial Day, feriado tradicional americano comemorado na última segunda-feira de maio.

A data escolhida já era especulada por veículos internacionais, incluindo o site TMZ, que havia antecipado que os preparativos do casal estavam em andamento para o feriado prolongado.

Durante os meses que antecederam o casamento, os dois protagonizaram diversos momentos românticos nas redes sociais. Em fevereiro, para celebrar o Valentine’s Day (Dia dos Namorados nos EUA), Demi compartilhou um texto apaixonado ao lado de fotos de um ensaio do casal. Na legenda, escreveu:

“Jordan, mal posso ESPERAR para me casar com você!! Os últimos 3 anos foram os melhores da minha vida, e eu tenho você para agradecer por isso. Sou completamente apaixonada pelo seu coração, pelo seu amor e pela sua luz. Mal posso esperar para envelhecer ao seu lado e começar uma família com você.”

Jordan também respondeu à altura com uma homenagem à futura esposa: “Palavras nunca farão justiça a você, e eu nunca vou deixar de me sentir o cara mais sortudo do mundo. Não existe sensação melhor do que ser amado por você.”

O relacionamento dos dois começou de forma profissional — foi durante a composição da faixa Substance, do álbum Holy Fvck, que Demi e Jordan se conheceram. A colaboração musical rendeu não só sucessos como Happy Ending e City of Angels, mas também o início de uma história de amor que agora ganha um novo capítulo.

A proposta de casamento foi descrita como íntima e especial. Após o pedido, os dois celebraram com familiares em um restaurante querido por eles em Los Angeles. Em sua publicação na época do noivado, Demi Lovato não escondeu a emoção:

“Ainda estou sem palavras! A noite passada foi a melhor da minha vida e não acredito que vou me casar com o amor da minha vida. Cada dia ao seu lado é um sonho realizado.”