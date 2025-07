São João de Campina Grande tem noite gospel com Marcos Freire e Fernanda Brum - (crédito: TMJBrazil)

O Parque do Povo, palco do São João de Campina Grande, recebeu na noite da última quarta-feira (02) uma apresentação que marcou a diversidade cultural do evento. O cantor gospel Marcos Freire, acompanhado por Fernanda Brum, levou momentos de louvor e espiritualidade para o tradicional festejo junino.

A apresentação destacou-se na programação do São João da cidade em 2025, festa conhecida como a maior do mundo, que acontece entre 30 de maio e 6 de julho, atraindo mais de 3 milhões de pessoas ao longo de 38 noites de festa. Natural de Campina Grande, Marcos Freire representou o segmento evangélico na festa tradicionalmente conhecida pela música sertaneja e junina.

“Que alegria poder fazer parte mais uma vez da noite de louvor e adoração onde acontece O Maior São João do Mundo. Agora nós estamos levantando um altar para Deus, o mais todo-poderoso de todo o mundo”, declarou o cantor durante show.

O cantor paraibano chegou a dividir o palco com Fernanda Brum durante momento da noite da última quarta (02): “Madrinha te amo e te admiro demais, obrigado por tudo”, escreveu Marcos Freire em legenda de postagem.

Com seu hit “Yahweh Se Manifestará”, que já ultrapassou 33 milhões de reproduções no Spotify, o artista demonstra o poder da música gospel em grandes eventos populares, como o São João de Campina. Fernanda Brum, quatro vezes indicada ao Grammy Latino e duas vezes vencedora na categoria de Melhor Álbum Cristão em Língua Portuguesa, complementou a apresentação com sua experiência e talento reconhecidos.

“Uma noite que marcou o nordeste! Gratidão por adorar ao Senhor junto com o povo nordestino, celebrando e adorando a Jesus. Obrigada Campina Grande!”, comemorou Fernanda em postagem nas redes sociais.

Além da carreira musical, Marcos Freire se destaca pelo trabalho social através do Instituto Baluarte, que já beneficiou cerca de mil crianças em situação de vulnerabilidade no Brasil, Congo e Angola.

Após marcar presença no São João de Campina Grande, Marcos Freire comanda Festival Gospel 2025

Além de brilhar na grande noite gospel no São João de Campina Grande, Marcos Freire foi anunciado como atração na programação do Festival Gospel 2025, que acontece a partir desta sexta-feira (04) na cidade de Garanhuns, Agreste pernambucano.

Com entrada gratuita, o evento segue até dia 12 de julho e conta com apresentações de Delino Marçal, Banda Cordel Dobrado, Pastora Milenna Araújo, e a banda Discopraise, além de muitas mais atrações.