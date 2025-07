Após condenação, Leo Lins volta a fazer piada com Thais Carla

O humorista Leo Lins voltou a ser alvo de críticas após divulgar, em seu canal no YouTube, um trecho de seu show de stand-up em que faz uma piada considerada gordofóbica com a influenciadora digital Thais Carla. O episódio aconteceu durante uma interação no palco, quando Lins promoveu um quadro de talentos improvisados entre fãs. Um dos participantes afirmou ter como "talento" dobrar calcinhas, e, a partir disso, o comediante fez uma comparação ofensiva envolvendo o corpo de Thais, que recentemente passou por uma cirurgia bariátrica.

"Calcinha da Thais Carla você faz uma escultura de uma cidade, exibe na entrada da cidade", ironizou o humorista, provocando reações negativas nas redes sociais. A fala reacendeu o debate sobre os limites do humor e a repetição de ataques direcionados a pessoas gordas. O nome de Thais Carla já esteve no centro de outra polêmica envolvendo Lins: em 2019, ele publicou um vídeo intitulado Excesso de bagagem no assento, no qual ironizava um conteúdo da dançarina sobre dificuldades em assentos de avião.

Na ocasião, Lins usou imagens de Thais sem autorização e fez comentários debochados, levando a influenciadora a processá-lo por danos morais. A Justiça entendeu que o vídeo promovia discurso de ódio e feriu o direito de imagem da vítima, resultando em uma condenação de R$ 5 mil. Thais comemorou a decisão como um marco contra a gordofobia, ressaltando que "não é humor quando fere a dignidade das pessoas".

Além da vitória jurídica, Thais Carla apontou que o processo teve um efeito educativo, servindo de exemplo para outras vítimas de preconceito. Ela defende que discursos ofensivos, mesmo sob o pretexto de piada, não devem ser naturalizados nem ignorados.

