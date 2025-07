Madonna veste coleção de Britney Spears para a Balenciaga

Madonna voltou a causar burburinho no mundo da moda e da música ao ser vista usando uma peça da nova coleção exclusiva da Balenciaga, criada em homenagem a Britney Spears. A camiseta estampada com o rosto da “princesa do pop” faz parte do mais recente lançamento da grife e carrega um forte simbolismo: ícones celebrando ícones.

A coleção marca não apenas uma homenagem à trajetória de Britney Spears, mas também o encerramento de um ciclo na Balenciaga. Este é o último drop sob a direção criativa de Demna, que se despede da casa de moda e seguirá rumo à Gucci a partir de julho. Quem assume o cargo é o renomado estilista Pierpaolo Piccioli, conhecido por seu trabalho na Valentino.

Com um forte apelo nostálgico, o lançamento resgata o estilo marcante dos anos 2000 época em que Britney dominava as paradas de sucesso e os holofotes. As peças da coleção incluem camisetas, moletons e bonés com estampas icônicas da artista, com preços que variam entre R$ 4 mil e R$ 9 mil.

A escolha de Madonna para usar uma das peças não é casual. Além de ser uma referência da música pop, a cantora tem uma relação de admiração mútua com Britney Spears. Essa conexão ficou eternizada em 2003 com a lendária apresentação no MTV Video Music Awards, onde as duas protagonizaram um beijo que entrou para a história da cultura pop. No mesmo ano, lançaram juntas o clipe da faixa “Me Against The Music”, selando uma parceria artística e afetiva.

Desde então, Madonna tem se posicionado publicamente em defesa de Britney, especialmente durante o conturbado período em que a cantora viveu sob a tutela judicial do pai. Durante o movimento #FreeBritney, Madonna utilizou suas redes sociais para denunciar os abusos e exigir liberdade para a colega de profissão.

Agora, ao vestir uma peça da coleção, Madonna reforça seu apoio e também ajuda a amplificar o impacto da campanha, que vai além da moda: é uma celebração da autonomia, da força feminina e do legado de Britney Spears como um símbolo cultural.

Madonna: Um novo ciclo na moda com toque de nostalgia pop

O lançamento também simboliza uma virada de página para a Balenciaga. A coleção de despedida de Demna mistura reverência à cultura pop e ousadia estética, elementos que marcaram sua gestão. Com a entrada de Piccioli, espera-se uma nova abordagem criativa, talvez mais clássica e emocional — mas ainda não menos poderosa.

O envolvimento de celebridades de peso como Madonna na divulgação da coleção eleva ainda mais o status do lançamento, unindo gerações e selando a importância de Britney Spears não só como artista, mas como ícone fashion atemporal.