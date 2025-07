Foo Fighters lança “Today’s Song” e celebra 30 anos

O Foo Fighters abriu um novo capítulo de sua trajetória com o lançamento de “Today’s Song”, revelada nesta quarta-feira (2) como parte das comemorações pelos 30 anos da banda. A faixa — a primeira inédita desde o álbum But Here We Are (2023) — chega carregada de emoção, história e simbolismo, com letra sobre crescimento, superação e as dualidades da vida.

Com início introspectivo, guiado por órgão e vocais suaves de Dave Grohl, a música explode em energia no refrão: “Two sides to a river… Today’s song. We’ll drown in the middle. Which side are you on?”. O contraste entre delicadeza e força reafirma a essência sonora da banda, que atravessa gerações com sua identidade firme e emocional.

A novidade veio acompanhada de uma carta assinada por Grohl — divulgada em texto e áudio — relembrando o nascimento da banda em 1994, os altos e baixos vividos ao longo das décadas e os companheiros que ajudaram a moldar sua história. Ele cita nominalmente os ex-integrantes William Goldsmith, Franz Stahl e Josh Freese, e dedica um trecho comovente a Taylor Hawkins, baterista que morreu em 2022:

“Seu nome é falado todos os dias, às vezes com lágrimas, às vezes com um sorriso. Mas ele ainda está em tudo que fazemos, em todo lugar que vamos. O Foo Fighters sempre incluirá Taylor em cada nota que tocarmos, até que a gente finalmente chegue ao nosso destino.”

A capa da canção traz outro toque pessoal: foi criada por Harper Grohl, filha de Dave, de apenas 15 anos. O visual caseiro e sensível reforça o tom intimista do projeto. Nas redes sociais, a banda também compartilhou fotos em estúdio com a hashtag #FF30, referenciando o disco de estreia Foo Fighters (1995) e reforçando a celebração de três décadas de estrada.

Outro ponto que despertou atenção foi o mistério em torno da bateria da faixa. A banda não revelou oficialmente quem assumiu as baquetas — o que alimenta especulações, já que Josh Freese, anunciado em 2023, não está creditado. Segundo o Los Angeles Times, o nome de Dave Grohl também não foi confirmado, embora seja possível que ele tenha gravado os instrumentos, como fez em outros álbuns.

Além da inédita, o grupo lançou uma versão cover de “I Don’t Wanna Hear It”, clássico do Minor Threat de 1981, com base instrumental registrada ainda nos anos 90 e vocais gravados recentemente — uma ponte entre passado e presente que sintetiza bem o espírito da banda neste marco de 30 anos.

Segundo a Billboard, a primeira música nova da banda desde o álbum But Here We Are, de 2023, é um hino clássico e inspirador do Foo Fighters, com uma letra que o lançamento descreve como abordando “evolução pessoal e perseverança diante da incerteza da vida e da passagem do tempo”.

Em uma nota aos fãs escrita pelo vocalista e guitarrista Dave Grohl, relata sua primeira refeição de Ação de Graças em 1994 com o baixista Nate Mendel, a formação subsequente da banda e seus primeiros anos na estrada, ele escreve: “Ao longo dos anos, tivemos momentos de alegria desenfreada e momentos de desilusão devastadora. Momentos de bela vitória e momentos de derrota dolorosa. Consertamos ossos quebrados e corações partidos. Mas seguimos essa estrada juntos, uns com os outros, uns pelos outros, não importa o que aconteça. Porque na vida, você simplesmente não pode seguir sozinho.”

“Nem é preciso dizer que sem a energia ilimitada de [o baterista original] William Goldsmith, a sabedoria experiente de [o ex-guitarrista] Franz Stahl e a magia estrondosa de [o baterista recentemente falecido] Josh Freese, esta história estaria incompleta, então expressamos nossa sincera gratidão pelo tempo, pela música e pelas memórias que compartilhamos com cada um deles ao longo dos anos. Obrigado, senhores.”, continuou.

De acordo com a publicação, a nota inclui uma homenagem especial ao querido e falecido baterista Taylor Hawkins, que assumiu o lugar de Goldsmith em 1997 e manteve a batida da banda até sua morte, aos 50 anos, em março de 2022, durante uma turnê na Colômbia.

“E… Taylor. Seu nome é pronunciado todos os dias, às vezes com lágrimas, às vezes com um sorriso, mas você continua presente em tudo o que fazemos, em todos os lugares que vamos, para sempre. A enormidade da sua bela alma só se compara à saudade infinita que sentimos na sua ausência. Todos nós sentimos sua falta além das palavras. O Foo Fighters incluirá para sempre Taylor Hawkins em cada nota que tocarmos, até finalmente chegarmos ao nosso destino.”

A mensagem termina com uma cena de um longo voo internacional recente de Grohl, durante o qual alguém colou um post-it em seu assento com uma mensagem misteriosa para “observar a lagosta e o rabino”. Sem saber o que significava, Grohl diz que sua pesquisa revelou que a frase enigmática estava ligada a uma história de crescimento.

“Uma lagosta é um animal pequeno e carnudo que vive dentro de uma concha dura e rígida, e à medida que seu corpo cresce demais para a concha, ela começa a sentir desconforto. Quando isso acontece, a lagosta instintivamente se refugia em um lugar seguro, descarta a concha menor, cria uma nova e ressurge”, escreveu.

“Mas, eventualmente, essa nova concha se torna desconfortável à medida que seu corpo continua a crescer, então ela se refugia novamente. Nova concha, novo crescimento, repetidamente. A questão é que os desafios da vida têm uma maneira de sinalizar a necessidade de mudança e crescimento, então, quando chega a hora, você se refugia, se reconstrói e ressurge mais forte do que antes. Algo com o qual tenho certeza de que todos nós podemos nos identificar como seres humanos. E se você tiver sorte, você compartilha esse processo com aqueles que você mais ama, estejam eles no palco ou fora dele.”

Vale destacar que a imagem da capa do single, de um pássaro branco em voo com uma única asa estendida para o lado, foi desenhada pela filha de 15 anos de Grohl, Harper Grohl. Na terça-feira (1), a banda também postou uma série de fotos sombrias e melancólicas do estúdio, com imagens de equipamentos e o que parecem ser imagens de alguns membros se apresentando no estúdio, além da legenda “2025 #FF30”.