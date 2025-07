Ludmilla aposta alto no R&B e prepara álbum

Ludmilla não para! Após a chegada da pequena Zuri, sua primeira filha com Brunna Gonçalves, a cantora já mergulhou de cabeça em um novo e ambicioso projeto musical. E não se trata de qualquer novidade: ela está desenvolvendo um disco voltado para o R&B — e promete surpreender até os ouvintes mais exigentes.

“Só quem tem paladar apurado vai saber saborear essa arte”, declarou Lud em seu perfil no X (antigo Twitter), sem esconder o entusiasmo com o que vem criando em estúdio. O recado, claro, deixou os fãs ainda mais curiosos. Questionada por seguidores se mostraria trechos do trabalho em uma live, ela respondeu bem-humorada: “Se não fosse dar spoiler, juro que abriria uma live bem agora.”

Apesar do mistério, alguns detalhes sobre o projeto já começaram a vir à tona. E eles são de peso.

Parcerias internacionais de tirar o fôlego

Ludmilla está cercada por um time de produtores renomados da cena internacional, todos com créditos em hits globais. A cantora esteve recentemente nos Estados Unidos para dar o pontapé inicial nas composições e gravações, e saiu de lá com nomes poderosos ao seu lado:

Los Hendrix , responsável por “Good Days”, da SZA — primeiro Top 10 solo da artista na Billboard Hot 100. Ele também já trabalhou com Camila Cabello, Childish Gambino e Kehlani.

Poo Bear , velho conhecido do pop mundial, é colaborador frequente de Justin Bieber. Ele coescreveu sucessos como “Despacito (Remix)”, “Where Are Ü Now” e “What Do You Mean?”, além da faixa “Will I See You”, parceria com Anitta.

Hitmaka , produtor que começou a carreira como rapper e hoje tem no currículo trabalhos com nomes como Nicki Minaj, Lil Wayne, Chris Brown e Tinashe.

London On Da Track , um dos cérebros por trás de “positions”, hit nº1 de Ariana Grande, também faz parte do time. Ele já colaborou com Saweetie, French Montana e Tyga.

Poo Beats, produtor em ascensão com trabalhos em espanhol como “Nada Eres” e “Me Rio de Ti”.

Reinvenção à vista?

Com o novo álbum, Ludmilla sinaliza mais uma virada criativa em sua carreira. Conhecida por transitar com fluidez entre o funk, o pop e o pagode — vide o sucesso do “Numanice” —, ela agora parece mirar o mercado internacional com um som mais sofisticado e conectado às tendências do R&B moderno.

Se depender do que já foi revelado, vem aí um projeto que deve colocar Ludmilla em outro patamar. Não só como artista brasileira, mas como voz relevante no cenário global.

Ludmilla abre o coração sobre ausência após chegada de Zuri

Ludmilla surpreendeu seus fãs nesta terça-feira, 27 de maio, ao surgir nas redes sociais para explicar o motivo de seu recente afastamento do ambiente virtual.

A cantora, que acaba de se tornar mãe da pequena Zuri, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves, revelou que está totalmente imersa nas descobertas e desafios da maternidade, um universo novo que, segundo ela, exige entrega total.

Sem perder o bom humor e a espontaneidade que marcam sua personalidade, Ludmilla contou que ser mãe é uma das experiências mais intensas de sua vida.

“Estava sumida por motivos de: ter uma filha não é brincadeira. É a coisa mais gostosa do mundo, porém, exige muito de você”, desabafou, com aquele tom sincero que só quem está vivendo as madrugadas insones e as fraldas trocadas conhece bem.

A artista também fez questão de destacar o quanto deseja ser uma mãe presente, não apenas nos momentos de alegria, mas em cada pequeno detalhe que envolve o crescimento de Zuri.

“Ainda mais quando você quer participar de todos os momentos. É isso que acontece, mas eu estou muito feliz”, reforçou, deixando claro que a prioridade agora é a família.

Ludmilla: Maternidade, rotina e transformação pessoal

A chegada de um bebê transforma rotinas, redefine prioridades e, como a própria Ludmilla exemplificou, pode afastar, temporariamente, até mesmo das redes sociais quem sempre foi presença constante por lá. A cantora, conhecida pelo talento musical e também pela intensa interação com fãs, decidiu que o momento é de recolhimento e dedicação exclusiva à filha e à esposa.

Ludmilla e Brunna Gonçalves, que sempre compartilharam momentos importantes da vida a dois com o público, agora vivem a experiência única de serem mães pela primeira vez. O nascimento de Zuri, celebrado com muito amor e carinho nas redes, selou mais um capítulo na história do casal, que se tornou referência para muitas famílias brasileiras.

O afastamento de Ludmilla, portanto, não tem relação com carreira ou saúde, mas com a escolha consciente de estar presente nos primeiros momentos de vida de sua filha. “É a coisa mais gostosa do mundo”, reforçou a cantora, em uma frase que resume, com simplicidade e ternura, a intensidade dessa nova fase.

Enquanto isso, os fãs seguem compreendendo e apoiando a decisão de Ludmilla, certos de que, em breve, ela volta a dividir suas novidades com o público. Por ora, o palco foi substituído pelo berço, os ensaios pelos banhos e a rotina de shows pela aventura, doce e desafiadora, de ser mãe.