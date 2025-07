Luan Santana promete “maior projeto da carreira” e revela novos sonhos

Nem o topo é suficiente quando se trata de Luan Santana. Com 17 anos de estrada, uma família formada, cachê milionário e uma das turnês mais celebradas do ano, o cantor ainda tem planos ambiciosos — e um deles está prestes a sair do papel.

Durante passagem pelo Rio de Janeiro com a turnê Ao Vivo na Lua, apresentada na Farmasi Arena no último sábado (5), Luan abriu o coração em conversa com jornalistas e deixou claro que, apesar de tudo o que já conquistou, ainda há espaço para novos voos. “Sou um cara muito realizado. Mas a cada novo projeto, a gente renova o sonho. E esse próximo é gigante”, declarou o cantor, que atualmente cobra R$ 1,4 milhão por apresentação.

O novo projeto, segundo ele, será o maior de sua carreira até agora. Previsto para o segundo semestre, ele servirá como uma grande celebração dos 18 anos de trajetória do artista — embora os detalhes ainda estejam sob sigilo absoluto. “Eu posso prometer que vai surpreender todo mundo. Já venho estudando há muito tempo. É um sonho meu, e espero que as pessoas entendam e absorvam da forma como imaginei”, revelou, sem esconder a empolgação.

Mesmo com a agenda lotada, Luan também já pensa em desacelerar. O plano para 2025 é selecionar a dedo os compromissos e realizar apenas 60 shows ao longo do ano — uma estratégia que reflete não só sua maturidade artística, mas também sua nova fase pessoal.

Pai da pequena Serena e casado com a influenciadora Jade Magalhães, o cantor vive um dos momentos mais estáveis e felizes de sua vida. E ainda assim, quer mais. Mais arte, mais inovação, mais emoção. Se depender dele, os próximos meses prometem ser históricos — para ele, para os fãs e para a música brasileira.

A nova fase de Luan também reflete um artista mais centrado e conectado com suas prioridades. O nascimento da filha Serena e a vida ao lado de Jade Magalhães ampliaram sua visão sobre carreira, sucesso e legado. Hoje, ele busca equilibrar a grandiosidade dos palcos com a intimidade do lar, encontrando no papel de pai e marido uma fonte extra de inspiração para seus próximos passos. Essa maturidade se reflete em cada escolha profissional, desde o formato dos shows até a proposta ousada que está por vir.

Luan Santana mostra Serena conhecendo o mar

Luan Santana encantou seus seguidores ao publicar, na tarde desta quinta-feira (26), um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando o momento em que sua filha, Serena, conhece o mar pela primeira vez. No registro, o cantor aparece segurando a pequena no colo e colocando seus pés na água do mar.

Na legenda, Luan Santana se derreteu pelo momento: “Serena conhecendo o mar”, escreveu. No vídeo, a menina parece curtir a experiência com a água e a areia, enquanto familiares que acompanham o artista e sua esposa, Jade Magalhães, comentam a cena ao fundo: “Ela gosta, né, princesa?”, diz uma das vozes.

Outro detalhe que chamou atenção dos fãs foi o fato de o vídeo mostrar boa parte do rosto de Serena — que ainda é mantido em relativo mistério. Seguidores seguem curiosos e fazem campanha para que Luan Santana revele o rostinho da filha. Nos comentários, não faltaram observações bem-humoradas: “Com +5% mostra tudo”, brincou um seguidor. “A boquinha dela parecendo a do papai”, disse outro. “E a gente quase – bem QUASE – conhecendo ela”, comentou uma fã.

Luan Santana e Jade Magalhães optaram por não mostrar o rosto de Serena

Apesar dos pedidos dos fãs, Luan Santana e a esposa, Jade Magalhães, optaram por não expor o rosto de Serena, que está prestes a completar seis meses de vida. O cantor já mencionou em algumas entrevistas que está aguardando o momento certo para apresentar a filha publicamente, levando em consideração questões de privacidade e o impacto que essa exposição pode ter na vida da primogênita do casal.