Lana Del Rey rebate crítica a show em Dublin e defende turnê

Lana Del Rey usou as redes sociais para rebater uma crítica publicada pelo The Irish Times sobre sua recente apresentação em Dublin, na Irlanda. A cantora, que atualmente está em turnê pelo Reino Unido e Irlanda, recebeu avaliações mistas, principalmente em relação ao tempo curto de show e à escolha do repertório. A resposta veio diretamente nos comentários do Instagram da publicação, onde a artista questionou a abordagem da matéria.

A crítica, publicada após o show no Aviva Stadium, classificou a performance como “bizarra” e levantou dúvidas sobre o custo-benefício da experiência para o público, já que os ingressos custavam a partir de 100 euros. Segundo o jornalista, o setlist da noite contou com apenas 14 músicas sendo cinco delas do novo álbum country ainda inédito e duas versões cover o que, para ele, estaria mais adequado a uma apresentação em um teatro ou espaço menor.

“Seria uma escolha interessante para um show intimista”, escreveu o repórter. “Mas considerando o tamanho do estádio, o preço dos ingressos e a curta duração da apresentação — cerca de 80 minutos —, o espetáculo levanta um questionamento importante: em que ponto termina a liberdade artística e começa o compromisso com os fãs?”

Lana Del Rey responde e defende proposta artística

A crítica foi publicada no perfil do The Irish Times no Instagram e rapidamente ganhou repercussão entre fãs e internautas. Lana Del Rey decidiu não se calar diante da avaliação negativa e deixou um comentário direto na publicação. “Ooh, acho que essa é a abordagem errada para o ângulo da história”, escreveu a cantora, sem entrar em mais detalhes.

A resposta de Lana dividiu opiniões nas redes. Enquanto alguns seguidores defenderam o direito da artista de seguir sua visão artística, outros concordaram com a crítica, apontando que a curta duração e a predominância de faixas inéditas podem ter frustrado parte do público que esperava um repertório mais abrangente.

Vale lembrar que Lana Del Rey tem se caracterizado por decisões artísticas pouco convencionais ao longo da carreira — e isso inclui suas apresentações ao vivo. Sua atual turnê marca a transição para uma nova fase musical com forte influência country, refletida no repertório e na estética dos shows.

A cantora, cujo nome verdadeiro é Elizabeth Grant, está em processo de lançamento de seu décimo álbum de estúdio. Inicialmente chamado Lasso, o projeto teve o nome alterado para The Right Person Will Stay. A nova fase marca uma guinada sonora que flerta com o country e o folk, consolidando o desejo de Lana em explorar outros territórios musicais.

A turnê, que começou no fim de junho em Cardiff, no País de Gales, passou por cidades como Manchester, Glasgow e Dublin, encerrando-se com duas apresentações no Estádio de Wembley, em Londres. Ainda não há uma data oficial para o lançamento do novo álbum.